السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل مثيرة حول الاستيلاء على مسكوكات أثرية وذهبية وبيعها خارج الأردن

انخفاض معدل المواليد وتحذير من تأثيره على العالم

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

إغلاق مؤقت لطريق خدمات قناة الملك عبدالله من الأحد وحتى الاثنين المقبل

نقيب الألبسة: الخصومات على البضائع الشتوية أكثر نسبياً من المعتاد

الدفاع المدني: 919 حالة إسعافية الجمعة

ضريبة الدخل والمبيعات: نظام الفوترة لم يأتي لإقرار ضريبة

الدوريات الخارجية تسيطر على تسريب مادة البنزين من أحد صهاريج نقل

تقرير: الفضة بديل الذهب خلال سنوات الركود والتضخم

الوطني للأمن السيبراني يحذر من طلبات الصداقة على منصات التواصل - فيديو

السبت، 21-01-2023 10:40 ص

صور التقطت من الفضاء تظهر حمما متوهجة داخل بركان هاواي الثائر

129846-بركان


الوكيل الإخباري - في حين تمكن العلماء من رصد هذا الثوران من الفضاء، والذي كشف عن تفاصيل فريدة.

اضافة اعلان


وفي 11 يناير، التقط القمر الصناعي "لاندسات 8" بركان كيلاويا، أحد البراكين الخمسة المكونة لجزر هاواي في المحيط الهادئ، بالقرب من بركان ماونا لوا، صورة للثوران من الفضاء، حيث بدت الحمم والدخان تضيء بشكل ساطع.

كما حصل جهاز تصوير الأراضي العملياتي (OLI) على متن القمر الصناعي "لاندسات 8" على الصورة المركبة من مزيج من الألوان الطبيعية لإبراز بصمة الحرارة للحمم البركانية بشكل أفضل، في أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء.

 

فوهة بركانية ضخمة
وعند التقاط الصورة، كان نشاط الثوران في كالديرا الفوهة البركانية الضخمة التي تبدو في شكل أحواض واسعة في قمم البراكين كيلاويا يتركز في بحيرة حمم بركانية كبيرة في النصف الشرقي من فوهة Halema'uma'u، بالإضافة إلى منطقة أصغر من الحمم البركانية في النصف الغربي من فوهة البركان.

 

استمر شهوراً
وكتب المرصد في بيان، أن كيلاويا اندلع بشكل مستمر تقريبا من عام 1983 حتى عام 2018، عندما أدى ثوران بركاني استمر لشهور إلى تدفقات حمم بطيئة الحركة دمرت نحو 700 منزل".

 

 

وأضاف أنه ومنذ ثوران بركان كيلاويا في 2018، يثور بشكل متقطع. وتم احتواء هذه الانفجارات الأخيرة داخل فوهة Halema'uma'u كبحيرات من الحمم البركانية".


يذكر أن ناسا كانت أشارت إلى أن انفجارات الحمم البركانية في فوهة Halema'uma'u وصلت إلى ارتفاع يصل إلى 50 مترا (164 قدما) وسط الانفجار الجديد، خاصة في الساعات التي أعقبت اندلاع الثوران في 5 يناير.

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (8)

فيديو- يزن الأسمر يتحدث عن آخر لحظات عزيز ويكشف سبب وفاته

13628118464_c2f8836771_b-compressed

'رجل عنكبوت' يقوم بوظيفة قاطع تذاكر في حافلة روسية - فيديو

275802_22_1589540253

بعمر الـ90... مسنَّة مصرية خاضت الامتحانات بكل ثقة - صور

YfjLv

البرازيل.. نحل يغزو طائرة ركاب ويتسبب بإلغاء الرحلة - فيديو

_122622997_32154_w

شهامة شاب سوداني.. بترت يده لينقذ مصرية من الموت تحت القطار - صورة

1440x810_cmsv2_c37ffdc2-2eca-5ca4-a285-e460346f14e6-6901286

شاهد ما فعله فيل مع امرأة هندية