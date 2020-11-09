الإثنين 09-11-2020
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الإثنين، 09-11-2020 11:19 ص

صور.. العثور على ثعبان غامض في ولاية أمريكية

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الوكيل الاخباري- نبه أحد سكان فيرجينيا مسؤولي الحياة البرية الأمريكية إلى "ثعبان" غريب برأس على شكل نصف قمر، يتحرك في المنطقة.

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واتصل المقيم، الذي لم يكشف عن اسمه، بالخط الساخن في إدارة الحياة البرية في فيرجينيا، ما أثار تحقيقا في الواقعة.


وكتبت الإدارة في بيان: "نحدد آلاف الثعابين كل عام، لكن المشكلة هي أننا لم نشهد شيئا كهذا من قبل ولسنا متأكدين مما إذا كان غريبا عن الطبيعة. ووُصف بأن طوله يبلغ 10-12 بوصة".

وأبلغ أن "الأفعى" هي في الواقع دودة رأس المطرقة، وهي من الأنواع الغازية من آسيا.


وعند قطع الدودة هذه إلى النصف، يظل كلا الجانبين على قيد الحياة، ما يجعلها "خالدة بشكل أساسي".

 


وتتنوع ألوان ديدان المطرقة المسطحة في الألوان والأنماط، وبعضها فاتح اللون، والبعض الآخر بني غامق. ويمكن أن تحتوي أيضا على أنماط ملونة ترسم ظهورها.

 


وعلى الرغم من أن الديدان المفلطحة ذات رأس المطرقة تبدو غير ضارة، فإن الكائنات المفترسة تتغذى على ديدان الأرض والسمندل، ولكنها ليست ضارة بالبشر أو الحيوانات الأليفة.


وعند التكاثر، تضغط الديدان المفلطحة ذات رأس المطرقة على جزء صغير من مؤخرتها. وفي غضون نحو 10 أيام، يبدأ الرأس في التكون على قطعة صغيرة - وهذا يحدث عدة مرات في الشهر.


ويقال إن الديدان انتقلت إلى الولايات المتحدة من خلال تجارة النباتات منذ عقود، وأصبحت أكثر شيوعا في المنطقة منذ ذلك الحين.


وبعد سنوات، كان هناك غزو في نيو أورلينز، واستخدم الأساتذة الديدان كمواد توضيحية في فصول علم الحيوان.

 

 


المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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