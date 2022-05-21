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السبت، 21-05-2022 01:32 م

صور .. بيع أغلى سيارة بالعالم بـ 142 مليون دولار

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الوكيل الإخباري-باعت شركة مرسيدس- بنز، الخميس أغلى سيارة في العالم، إلى عميل خاص مقابل 135 مليون يورو، أي ما يعادل 142 مليون دولار، من نوع كوبيه مرسيدس-بنز SLR، وتعتبر من أغلى السيارات التي بيعت على الإطلاق.

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وتم بيع السيارة في مزاد مغلق بدعوة فقط من متحف مرسيدس بنز في شتوتغارت في 5 ايار، وأقيم المزاد بالتعاون مع شركة مزادات السيارات RM Sotheby's. وستبقى سيارة بنز الأخرى في متحف الشركة.

 

وبحسب "سي إن إن" الأميركية، هي أغلى سيارة تم بيعها على الإطلاق، وفقًا لشركة مختصة في رصد أسعار السيارات.

 

وتعد سيارات SLR من طراز Gullwing من طرازات مرسيدس الفريدة بسبب الأبواب التي ترتفع مثل الأجنحة المنحنية وهي من أكثر السيارات المرغوبة في العالم.

 




 




 

 


 

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