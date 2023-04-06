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الخميس، 06-04-2023 09:39 ص

صور تخطف الأنفاس لطفل أمريكي يقفز بالمظلة.. هل يعقل؟

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الوكيل الإخباري - مئات التفاعلات حصدتها صور تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنها تُظهر طفلاً يجرب القفز المظلي مع أمه.

في التفاصيل يظهر في الصور طفل وهو يطير من ارتفاع كبير في ما يُشبه القفز المظلي. فيما جاء في التعليق المرافق: "أم أميركية قررت اصطحاب ابنها معها في تجربة القفز المظلي وهكذا كانت ردة فعله .

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وحظيت الصور بمئات المشاركات والتعليقات التي انقسمت بين منبهر بالتجربة المزعومة وبين من حذر من "مخاطرها" على طفل.

غير أن الصور غير حقيقية، وليست سوى نتاج ذكاء اصطناعي.

فالبحث عنها بواسطة محركات البحث يرشد إليها منشورة على حساب شخص على فيسبوك يُعرّف عن نفسه على أنه مصمم رقمي.

وبعد انتشارها على نطاق واسع، أشار صاحبها في الحساب إلى أنها غير حقيقية وأنها عبارة عن صور مولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

 

لبنان 24

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