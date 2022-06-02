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الخميس، 02-06-2022 01:02 م

صور.. شبل يقتحم مدرسة ثانوية في أمريكا

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الوكيل الإخباري-في واقعة غريبة من نوعها اقتحم شبل مدرسة ثانوية في كاليفورنيا مما صدم الطلاب والمعلمين قبل أن يتم حبسه في فصل قبل بدء اليوم الدراسي. 

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وقع الحادث المروع في مدرسة بيسكاديرو الثانوية في حوالي الساعة 8:20 صباحاً، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة «ميركوري نيوز».


أغلق حارس باب المدرسة في وجه الشبل منبها السطات حيث رد مكتب شرطة مقاطعة سان ماتيو على التقارير التي تفيد بأن الشبل كان تحت مكتب في فصل دراسي باللغة الإنجليزية.

 

وأكدت السلطات في تغريدة عبر «تويتر» أنه تم استبعاد الطلاب والموظفين من المدرسة سالمين حيث حُبس الشبل في نهاية المطاف في أحد الفصول الدراسية.
ووصلت إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا حوالي الساعة 9:30 صباحاً من اقتحامه إلى المدرسة من أجل وضع خطة لإعادة الحيوان بأمان وإنسانية إلى البرية.


 

 

صدى البلد

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