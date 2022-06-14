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الثلاثاء، 14-06-2022 02:37 م

صور .. طفلة تولد بابتسامة دائمة بسبب مرض نادر في استراليا

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الوكيل الإخباري-يولد العديد من الأطفال بمشاكل صحية وتشوهات مختلفة، ومن بين تلك الحالات ولدت طفلة رضيعة في جنوب أستراليا مصابة بمتلازمة مكروستوميا، وينتج عنها الابتسامة الدائمة، وهي نادرة للغاية وتصيب 1% من الحالات في العالم.

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ويولد الأطفال المصابون بهذه المتلازمة وهم خديهم مشدودتان من الاتجاهين، وكأنهم يضحكون دائماً، حتى وأن كانوا يبكون يظلون على نفس الوضع، وفق ما أورد موقع "ديلي ميل".


وتسبب هذه المتلازمة بعض المشاكل للرضع، وذلك عن طريق منعهم من الرضاعة بشكل طبيعي، ويلزمهم تدخل تجميلي في سن يحدده الطبيب المختص.

 

وأصبحت الطفلة "أيلا" التي ولدت في شهر ديسمبر الماضي، نجمة على موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، بعد أن بدأ والداها في استخدام المنصة لزيادة الوعي بحالتها، التي ولدت فيها وهي حالة يطلق عليها "صاحبة الابتسامة الدائمة".

 






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