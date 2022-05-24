صور .. طفل يتسلل الى طائرة ويعرقل اقلاعها في العراق

الوكيل الإخباري- في حادثة أثارت ردود فعل واسعة، تمكن طفل عراقي من التسلل إلى داخل مطار النجف (جنوب بغداد)، والوصول إلى موقع إقلاع الطائرات ، بهدف التسول.





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وفي تفاصيل الحادثة التي تناقلتها وسائل إعلام عراقية، فإن الطفل وهو في التاسعة من عمره، دخل إلى المطار الدولي بهدف التسول، دون أن تتمكن قوة الحماية من ملاحظته، ليصل إلى الموقع الخاص بإقلاع الطائرات ومن ثم الصعود للطائرة .



وتسبب الطفل بحالة من الشلل والإرباك في عمل المطار، إذ توقف الموظفون في الداخل لمتابعة أمره، والتأكد من سلامته، فضلًا عن ضمان عدم حمله أي مواد متفجرة.

وأوضح موقع "شفق نيوز" المحلي في البلاد أن أمن الطائرة تنبه للطفل، وقام بتعطيل الرحلة لمدة أكثر من ساعتين، كما أنزل المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين“، مشيرًا إلى أن ”قوة أمن المطار اعتقلت الطفل ونقلته إلى الخارج بهدف التحقيق“.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطفل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".