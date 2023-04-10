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الإثنين، 10-04-2023 10:52 ص

صور مذهلة.. شاهد وجه شاب مصري عاش قبل 35 ألف سنة!

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الوكيل الإخباري - باستخدام تقنيات التصوير الرقمي، تمكن باحثان برازيليان من إعادة بناء وجه رجل مصري عاش قبل ما يقرب من 35 ألف عام.

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في التفاصيل، اعتمد عالم الآثار مواسير سانتوس، ومصمم غرافيك ثلاثي الأبعاد سيسيريو مورايس، على بقايا هيكل عظمي لرجل تم العثور عليه بموقع أثري في مصر لإعادة إنشاء صورة رقمية.

 

عمره بين 17 و29
وتعرض الصورة التي تم نشرها وجهاً مفصلاً لجمجمة هيكل "نزلة خاطر 2"، الذي عاش قبل نحو 35 ألف سنة، والتي تم اكتشافها عام 1980 بوادي النيل في مصر.
فيما حدد التحليل الأنثروبولوجي في وقت لاحق أن بقايا الهيكل العظمي التي عثر عليها تعود لرجل من أصل إفريقي، يتراوح عمره بين 17 و29 عاماً وقت وفاته، ويشير التحليل إلى أن طوله يبلغ متراً و62 سنتمتراً.

 

 

 

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