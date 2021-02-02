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الثلاثاء، 02-02-2021 02:45 م

صور مذهلة لهجرة الطيور والحيوانات

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الوكيل الاخباري - تهاجر الطيور والحيوانات من أماكن إلى أخرى في مواسم محددة خلال العام، بحثا عن ظروف معيشية أفضل.

وتكون هجرة الطيور والحيوانات مرتبطة بتغيرات مناخية تجعلها تبحث عن أماكن أخرى فيها مصادر غذاء أفضل.

وبينما يتم رصد هجرة الطيور في العديد من المناطق حول العالم بالعين المجردة، إلا أن هناك وسائل تقنية أخرى يعتمد عليها بعض الباحثين في دراسة هذه الظاهرة.

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فعلى سبيل المثال، يتم رصد هجرة الطيور في موسم الهجرة الموسمية من روسيا وشرقي أوروبا إلى إسبانيا وجنوبي فرنسا، ويتم تتبعها بنظام تحديد المواقع الأرضية "GPS".


نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مجموعة من الصور، قالت إنها لطيور مهاجرة في مشاهدة مذهلة.

 

وتابعت: "تهاجر الطيور والحيوانات لأسباب مثل التكاثر والبحث عن الطعام وتغير المناخ، كما يمكنها الهجرة لمسافات طويلة".

 


سبوتنيك

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