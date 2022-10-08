السبت 08-10-2022
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السبت، 08-10-2022 12:00 م

صور مذهلة يرسمها أول انفجار لبركان بيتون دي لا فورنيز- فيديو

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الوكيل الإخباري - صور مذهلة رسمها الانفجار الأول لبركان بيتون دي لا فورنيز في العام 2022 في جزيرة ريونيون الفرنسية.

يقع بركان بيتون دي لا فورنيز في الجنوب الشرقي من ريونيون، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم. لقد اندلع حوالي 20 مرة خلال السنوات العشر الماضية.

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يعود تاريخ استيقاظه الأخير إلى 22 ديسمبر 2021. واستمر الانفجار 17 يومًا.

 

 

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