صور مرعبة لآلاف من سرطانات البحر تغزو الطرق فى كوبا

الوكيل الإخباري - تشهد بعض الطرق السريعة في كوبا، غزو، وانتشار ضخم، لملايين من سرطانات البحر، والتي حاليًا في شكل أسراب ضخمة بعد ازدهار في أعداد المواليد.

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ظهرت السرطانات في وقت مبكر وفي أسراب غير مسبوقة وفقًا للسكان المحليين حول خليج في كوبا، فبعد عامين من انتشار جائحة كوفيد19، نما حجم وأعداد سرطان البحر بشكل كبير لأنه سُمح لهم بعبور الطرق المزدحمة عادة بسلام.

وبعد بدء هطول أمطار الربيع في الجزيرة، تظهر ملايين القشريات الحمراء والصفراء والسوداء عند الفجر وتنتقل من الغابة عبر الطريق وصولًا إلى الساحل الجنوبي لكوبا لتفرخ في البحر.



تحدث الهجرة الجماعية بعد التزاوج لأن الإناث تعود إلى البحر لتطلق بيضها لتفقس حيث تعيش اليرقات كعوالق.









لبنان 24

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