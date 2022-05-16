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الإثنين، 16-05-2022 12:31 م

صور - معمرة أفريقية تبلغ "128 عاما" تكشف عن سر طول حياتها

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الوكيل الإخباري-أكدت المعمرة  "جوانا مازيبوكو" من  جنوب افريقيا  أنها أكبر معمَّرة في العالم بوصولها إلى سن 128 سنة، وأن سر طول حياتها هو الإفراط في تناول الحليب الطازج والسبانخ.

وأشارت صحيفة ”صن“ البريطانية يوم الاثنين، إلى أن مازيبوكو ولدت في مزرعة ذرة في قرية ”أوتوسدال“ وهي الكبرى من بين 12 شقيقا وشقيقة، ثلاثة منهم لا يزالون على قيد الحياة ، واضافت ان مازيبوكو  أنجبت 7 أطفال، وأن اثنين منهم لا يزالان على قيد الحياة، وأنه بالإضافة إلى طفليها، فان مازيبوكو لديها نحو 50 حفيدا وأبناء أحفاد وتوفي زوجها .

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ونسبت المعمّرة طول عمرها إلى اعتمادها على نظام غذائي صحي وخاصة الحليب الطازج والسبانخ البري، وهما مكونان بدأت في تناولهما عندما كانت طفلة.


وقالت ”الآن، أنا أتناول الطعام الحديث.. لقد اعتدت على ذلك، لكني أفتقد الطعام الذي نشأتُ عليه“، مشيرة إلى أنها تزوجت من أرمل أكبر منها يدعى ستوانا مازيبوكو.


وذكرت الصحيفة، أنه بعد وفاة زوجها كسبت عيشها من خلال العمل المنزلي لأصحاب المزارع.


وقالت الصحيفة إن مازيبوكو تعاني الآن من ضعف السمع، لكن لا يزال بإمكانها الرؤية و التحرك في أرجاء المنزل.


وأضافت مازيبوكو ”جسدي متصلب عندما أمشي أمشي كالأطفال. عندما يسير الناس في الشوارع صعودا ونزولا، أراقب فقط من خلال نافذتي وأتمنى أن أكون مثلهم“.


بدورها قالت ثانديوي ويسنيانا، التي تقدم الرعاية لجوانا وتعيش معها منذ عام 2001 ”لا أستطيع النوم عندما لا أكون بجوارها.. عندما أعود، تقول أيضًا إنها لا تستطيع النوم.. تقول إنها تجلس بجوار النافذة تنظر إلى البوابة وتتساءل متى سوف أعود.“

 


 



 




 

 


 

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