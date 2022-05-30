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الإثنين، 30-05-2022 10:00 ص

صور .. مياه صفراء تثير الجدل في لبنان

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الوكيل الإخباري-انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو والصور لمياه صفراء على الشاطئ في منطقة ضبيه في لبنان.

وأثارت هذه المياه الذعر بين صفوف المواطنين لبنانيين، وابتعدوا عنها.
وزير البيئة ناصر ياسين راسل مجموعة "الكوارث البحرية" التي شكلّت من الوزارات المعنية ومجلس البحوث العلمية وإدارة الكوارث، وأحد المسؤولين سيزور الشاطئ للكشف على المكان.

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وينتظر اللبنانييون البحث الشامل لهذه المياه لمعرفة إذا سرها وإذا كانت تحتوي على مواد سامة وخطرة قد تؤدي إلى أمراض أو وفاة.

 



 

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