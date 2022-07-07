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الخميس، 07-07-2022 12:25 م

صور نادرة ليوم التروية قديماً

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الوكيل الإخباري-أعاد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور الحج قديماً، وخلال يوم التروية في مشعر منى، واضعين الكثير من المقارنات بين الماضي والحاضر.

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وأظهرت الصور الأرشيفية، وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عبر الدواب أو الحافلات القديمة، ، حيث كان الحجاج يسيرون لأيام عديدة من مناطقهم إلى المشاعر المقدسة، ويواجهون لهيب الشمس الحارقة وربما يواجهون أمطارا غزيرة وعواصف وسيولا جارفة.

 



 


 

 



 

 

 


 




 

 


 

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