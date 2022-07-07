صور نادرة ليوم التروية قديماً

الوكيل الإخباري-أعاد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور الحج قديماً، وخلال يوم التروية في مشعر منى، واضعين الكثير من المقارنات بين الماضي والحاضر.
وأظهرت الصور الأرشيفية، وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عبر الدواب أو الحافلات القديمة، ، حيث كان الحجاج يسيرون لأيام عديدة من مناطقهم إلى المشاعر المقدسة، ويواجهون لهيب الشمس الحارقة وربما يواجهون أمطارا غزيرة وعواصف وسيولا جارفة.
كيف كان يوم التروية قديماً؟ https://t.co/LAISrNpylI— أمل ناضرين🇸🇦 (@AmalNadhreen) July 5, 2022
مع موسم الحج، أعاد عدد من المهتمين ونشطاء التواصل، حكايات وصور الحج قديماً، وخلال يوم التروية في مشعر منى، واضعين الكثير من المقارنات بين الماضي والحاضر، مؤكدين النقلات النوعية والتطويرية التي حققتها السعودية في خدمة الحجاج pic.twitter.com/FRhTd76jce