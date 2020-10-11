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الأحد، 11-10-2020 02:39 م

صيد ثمين في فلوريدا .. ثعبان طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلو غراماً - فيديو

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الوكيل الاخباري – أمسك صيادان بثعبان بورمي بطول 5.71 مترا في فلوريدا، وهو طول قياسي في هذه الولاية الأميركية التي تنتشر فيها زواحف من أنواع شتى، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وبلغ وزن الحيوان، وهو من أضخم أجناس الأفاعي في العالم، 47 كيلوغراما، وفق ما أعلنت هيئة حماية الثروة السمكية والحياة البرية في فلوريدا.

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وجرى الإمساك بالثعبان على بعد 60 كيلومترا من ميامي، على يد الصيادين راين أوسبورن وكيفن بافليديس اللذين التقطا صورة تظهرهما إلى جانب الصيد الثمين.


ويُصنف الثعبان البورمي في فلوريدا ضمن قائمة الأجناس الغازية، وهو استُقدم من جنوب شرق آسيا في نهاية القرن الفائت.

 

 ووجدت هذه الحيوانات نظاما بيئيا مثاليا لتكاثرها في منطقة إيفرغليدز الرطبة الشاسعة شبه المدارية في جنوب شبه الجزيرة والتي تضم متنزها وطنيا مع محميات طبيعية.

 

 

المصدر : سكاي نيوز


 


 




 

 


 

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