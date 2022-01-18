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الثلاثاء، 18-01-2022 11:04 ص

صيني يبتكر تقنية بسيطة تغنيك عن الثلاجة - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يصب الماء في إناء مستدير ويتركه لليوم التالي في مكان مفتوح حتى تتجمد الأجزاء الخارجية من الماء.

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وأظهر خلال مقطع الفيديو، أنه في اليوم التالي تم إزالة الإناء المعدني الذي يترك خلفه إناء من الثلج وبداخله بقية الماء، الذي يتم التخلص منه والحصول على إناء ثلجي مجوف يتم استخدامه في حفظ الطعام خاصة أن درجات الحرارة المنخفضة تبقي هذا الإناء الثلجي متجمدا لفترة طويلة ما يعني إمكانية استخدامه بديلا للثلاجة.

ويذكر أن الثلاجة تحتاج إلى مصدر للطاقة الكهربائية حتى تعمل وتقوم بدورها في حفظ الطعام عند درجات حرارة منخفضة تسمح ببقائه صالحا للاستخدام الآدمي.

 

 

بالبلدي

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