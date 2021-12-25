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السبت، 25-12-2021 11:08 ص

ضابط شرطة هندي يغش بطريقة لا تخطر على البال - فيديو

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الوكيل الإخباري -  يتفنن الطلاب في أساليب الغش في الامتحان بطرق مختلفة وغريبة لا تخطر على البال.

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وواجه ضابط شرطة في ولاية أتر برديش الهندية موقفا محرجا بعدما فضح أمره وهو يحاول الغش في الامتحان بطريقة غريبة.

 

وقال موقع "إن دي تي في" الهندي إن مسؤولي شرطة ولاية أتر برديش اكتشفوا أحد الضباط، الذي كان ينفذ خطة متقنة للغش في الامتحان.

وانتشر على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة إحباط محاولة غش الضابط، الذي استخدم شعرا مستعارا لإخفاء الأسلاك فوق رأسه، إلى جانب سماعتين صغيرتين في أذنيه، من أجل سماع الأجوبة.

 

المصدر - البيان 

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