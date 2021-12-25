ضابط شرطة هندي يغش بطريقة لا تخطر على البال - فيديو

الوكيل الإخباري - يتفنن الطلاب في أساليب الغش في الامتحان بطرق مختلفة وغريبة لا تخطر على البال.
وواجه ضابط شرطة في ولاية أتر برديش الهندية موقفا محرجا بعدما فضح أمره وهو يحاول الغش في الامتحان بطريقة غريبة.
وقال موقع "إن دي تي في" الهندي إن مسؤولي شرطة ولاية أتر برديش اكتشفوا أحد الضباط، الذي كان ينفذ خطة متقنة للغش في الامتحان.
وانتشر على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة إحباط محاولة غش الضابط، الذي استخدم شعرا مستعارا لإخفاء الأسلاك فوق رأسه، إلى جانب سماعتين صغيرتين في أذنيه، من أجل سماع الأجوبة.
شاهد.. #ضابط_شرطة يغش في #الامتحان بطريقة غريبة لا تخطر على البالhttps://t.co/KOLIdCsRML#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nP359ULjnm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 24, 2021
المصدر - البيان
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