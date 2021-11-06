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السبت، 06-11-2021 10:08 ص

ضبط مزرعة تذبح الحمير والكلاب وتفرم لحمها في مصر- صور

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الوكيل الإخباري -  ضبطت الأجهزة الرقابية في مصر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية ، مزرعة تذبح الحمير وتفرم لحمها وتبيعها للمواطنين، في محافظة الإسماعيلية.

ووردت معلومات إلى مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، أكدتها التحريات بوجود مزرعة تعمل على ذبح الحمير وفرم لحمها وفق صحيفة اليوم السابع.

وإثر مداهمة المكان، كشفت المعاينة المبدئية للمكان أنه مجهز لرفع الحمير المذبوحة، كما يحتوي على ثلاجات لحفظ اللحوم، بالإضافة إلى وجود غرفة بها أعداد كبيرة من الكلاب وغرفة أخرى فيها حمير حية معدة للذبح في مصر .

وضبطت حملة المداهمة ما يقرب من واحد طن من لحوم الحمير، وأحشائها
وتعد هذه اللحوم مخالفة للقرار الوزاري بحظر ذبح الحمير، وحصر الذبح فقط للأبقار والجاموس والجمال والضأن والماعز والخنزير في المجازر الحكومية المرخصه لذلك.

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المصدر- البيان 

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