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الأربعاء، 14-04-2021 10:53 ص

ضجة في العراق.. هل صدر قرار بمنح كل هذه الملايين لمن يتزوج الثانية؟

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الوكيل الاخباري - انتشر على مواقع التواصل خبر يقول من تداولوه إن قرار للحكومة العراقية يقضي بمنح عشرة ملايين دينار لكل مواطن يتزوّج مرة ثانية.

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وجاء في المنشور "رئيس الوزراء السيّد مصطفى الكاظمي يمنح عشرة ملايين دينار عراقي لكل مواطن عراقي يتزوج بامرأة ثانية"، لكن هذا الخبر غير صحيح، إذ لم يصدر أي قرار من هذا النوع من السلطات العراقية.

 


وحصل المنشور على مئات المشاركات وآلاف التعليقات في صفحات عدّة على مواقع التواصل باللغة العربية، لكنّ في أكتوبر 2020، أعلن المصرف المركزيّ العراقيّ منح سلف للراغبين في الزواج قيمتها عشرة ملايين دينار.


وجاء في نصّ القرار المنشور على موقع البنك المركزيّ العراقي "تُمنخ السلفة لمرّة واحدة فقط (..) لمن تزوّجوا لأول مرّة، وكذلك تُمنح للموظّف المتزوّج للمرة الثانية" في حال لم يستفد منها أول مرّة.


ورجّحت صفحة "التقنيّة من أجل السلام" العراقيّة المختصّة بالردّ على الأخبار الكاذبة، أن يكون الخلل في فهم قرار المصرف المركزي أدّى إلى ظهور هذا المنشور الخطأ.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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