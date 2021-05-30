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الأحد، 30-05-2021 10:27 ص

ضرير صيني يحقق رقما قياسيا في رياضة تسلق الجبال

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الوكيل الإخباري _ تمكن ضرير صيني يدعى تشانغ هونغ في العقد الخامس من العمر من تحقيق رقم قياسي في رياضة تسلق الجبال.

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حيث انه تسلق أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي، ليصبح أول ضرير في آسيا والثالث في العالم يتسلق جبل إيفرست.


وقال تشانغ: "بغض النظر عما إذا كنت معاقا أو طبيعيا، سواء كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، لا يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما يمكنك دائما إكمال شيء لا يمكن للآخرين القيام به".


ونجح تشانغ في إكمال عملية تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا، في 24 مايو/ أيار، وعاد إلى معسكر عند القاعدة يوم الخميس.


المصدر : سبوتنيك 


 




 

 


 

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