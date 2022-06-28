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الثلاثاء، 28-06-2022 01:19 م

ضرير يحطم أرقاماً قياسية في موسوعة غينيس بالقفز .. فيديو

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الوكيل الإخباري-حطم متزلج ياباني فقد 95% من بصره بسبب المرض أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال أداء 33 قفزة أولية في دقيقة واحدة، وهو معصوب العينين، ثم 122 قفزة أولية متتالية وهو معصوب العينين.

قال روزي أوشي، الذي فقد معظم بصره بسبب مرض التهاب الشبكية الصباغي، إنه بدأ في التزلج على الألواح في سن 14 عاما، وبدأ يفقد قدرته على الرؤية بوضوح بعد بضع سنوات فقط، بحسب موقع "upi".

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وصرح لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "كلما فقدت بصرك أكثر، خسرت المزيد من الحيل. اختفت كل الحيل التي عملت بجد للحصول عليها... فقط لأنك لا تستطيع الرؤية".

 

 

 

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