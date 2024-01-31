ضفادع سامة في علب.. شاهد ما ضبطته الشرطة بمطار بوغوتا

الوكيل الإخباري - في واقعة مثيرة للفضول والتساؤلات، ضبطت السلطات في كولومبيا 130 ضفدعًا سامًا كان يتم تهريبها عبر مطار بوغوتا، يوم الاثنين، وألقت القبض على السيدة التي كانت تحملها.

اضافة اعلان

وكانت السيدة البرازيلية تنقل الضفادع السامة المهرجة الملونة (oophaga histrionica) داخل حاويات أفلام أثناء سفرها إلى ساو باولو مع توقف في بنما.



ما هي الضفادع المهرجة؟

الضفادع المهرجة سامة، ويبلغ طولها أقل من خمسة سنتيمترات وتعيش في غابات رطبة على طول ساحل المحيط الهادئ بين الإكوادور وكولومبيا، وكذلك ببلدان أخرى في أميركا الوسطى والجنوبية.



وقال قائد شرطة بوغوتا خوان كارلوس أريفالو: "هذه الأنواع المهددة بالانقراض مطلوبة في الأسواق الدولية"، مضيفا أن هواة جمع الحيوانات من القطاع الخاص قد يدفعون ما يصل إلى 1000 دولار لكل منها.

العربية

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة