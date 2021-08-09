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الإثنين، 09-08-2021 10:37 ص

ضيف غريب... كائنات البلوب تسافر إلى الفضاء لتجربة علمية تعليمية - صور

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الوكيل الإخباري - تستعدّ محطة الفضاء الدولية، لاستقبال ضيف غريب من نوعه، هو كائن يسمّى اختصاراً «البلوب»، من الصعب تصنيفه في خانة معيّنة، سيسافر إلى الفضاء، يوم غد، ليشكّل محور تجربة تعليمية، يديرها الرائد الفرنسي توما بيسكيه.

وفي الخريف، سيقوم مئات آلاف التلاميذ، من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية، باستنساخ التجربة من الأرض، على هذا الكائن الحيّ الغريب من نوعه، الذي لا يصنف حيواناً ولا نباتاً ولا فطراً، تحت رعاية المركز الوطني للأبحاث الفضائية، وبالتعاون مع المركز الوطني للأبحاث العلمية (سي إن آر إس).

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ويتألف «فيزاروم بوليسيفالوم» من خليّة واحدة ونويات عدّة، وهو يشبه كتلة ليفية صفراء، ولا فم له أو قوائم أو دماغ. لكنه يأكل وينمو ويتنقّل (ببطء شديد)، ويتمتّع بقدرات كبيرة على التعلّم.


وفي وسع الكائن أيضاً التكاثر بلا حدود، والدخول في حالة سبات (من دون النفوق) متجفّفاً.

 



 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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