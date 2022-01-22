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السبت، 22-01-2022 10:08 ص

طائرة أمريكية تعود أدراجها في منتصف الرحلة بسبب كمامة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "أمريكان إيرلاينز" أن طائرة تابعة لها كانت متجهة من ميامي إلى لندن، عادت أدراجها في منتصف الرحلة يوم الخميس بسبب رفض أحد ركابها وضع كمامة واقية من فيروس كورونا.

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وقالت شركة الطيران إن "رحلة أمريكان إيرلاينز رقم 38 من ميامي إلى لندن عادت إلى مطار ميامي الدولي بسبب رفض راكب الامتثال للشرط الفدرالي بوضع كمامة".

وكانت الشرطة في الانتظار عندما هبطت الطائرة من نوع "بوينغ 777"، التي كانت تقل 129 راكبا وطاقما مكونا من 14 شخصا، في ميامي، وفق "يورونيوز".

وقال مسؤول بالشرطة لشبكة "سي ان ان" إن الشرطة واكبت الراكب المذكور لدى خروجه من الطائرة من دون وقوع حوادث.


وأشارت "أميريكان إيرلاينز" إلى أنه في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات، وُضع الراكب على قائمة الشركة للأشخاص الممنوعين من السفر.

 

 

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