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الثلاثاء، 28-12-2021 09:53 ص

طائرة بريطانية تنجو من حادث مروع نادر الحدوث - صورة

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الوكيل الإخباري - تمكن طيار بريطاني من مواصلة رحلة، دون أن يضطر إلى تغيير مساره أو يهبط اضطرارياً، إثر اصطدام كتلة من الجليد بالزجاج الأمامي لقمرة القيادة. ونشرت صحيفة «الصن» البريطانية صورة تظهر واجهة قمرة قيادة طائرة في الخطوط البريطانية وقد تشققت بشكل كبير، إثر الاصطدام.

ووقعت الحادثة بعدما أقلعت الطائرة، وهي من طراز «بوينغ 777» من مطار غاتويك في لندن نحو كوستاريكا، إذ اصطدمت بكتلة من الجليد، ولحسن الحظ، كانت هناك طبقة إضافية وراء الزجاج المتشقق.

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وهبطت الطائرة في وجهتها بسلام، ومع ذلك قال مصدر لصحيفة «الصن» إن اصطدام كتلة الجليد بالزجاج الأمامي للطائرة أحدث ضجة كبيرة.

واعتبر المصدر، الذي فضّل عدم كشف اسمه، أن فرصة حصول حادثة مثل هذه تبلغ واحداً في المليون، لكن طاقم الطائرة والركاب كانوا محظوظين، لأن الطائرة كانت في نفس الاتجاه الذي جاءت منه الكتلة الجليدية، وكانت سرعتها بطيئة نسبياً.

 

المصدر - البيان 

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