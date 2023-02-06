طائرة تنجو من كارثة بعد اشتعال النار بمحركها في روسيا - فيديو

الوكيل الإخباري - نجا المسافرون على متن طائرة روسية من الموت المحقق، جراء اشتعال النيران في أحد محركات الطائرة التي كانت تقلهم بعد ثوان قليلة من محاولة إقلاعها.

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واشتعلت النيران في أحد محركات طائرة سياحية تقل 321 شخصا، كما انفجر أحد إطاراتها أثناء الإقلاع؛ ما أجبر الطيار على إيقاف الطائرة وإلغاء الرحلة.



وتم إنزال 309 ركاب و 12 من أفراد الطاقم على متن الطائرة الروسية في فوكيت بتايلاند، واضطروا لانتظار طائرة جديدة.

صحيفة الصدى