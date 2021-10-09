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السبت، 09-10-2021 10:09 ص

طائر مينة أفغاني يتحدث الفرنسية في الإمارات - فيديو

تربية-طائر-المينا


الوكيل الإخباري - تعلم طائر مَيْنة أفغاني نُقل من أفغانستان إلى الإمارات بطلب من صاحبته الأفغانية أن ينطق بكلمة "صباح الخير" باللغة الفرنسية بعد أن وجد منزلا جديد في إقامة سفير فرنسا في الإمارات العربية المتحدة.

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وقال السفير الفرنسي كزافييه شاتيل إنه تأثر بالطفلة التي وصلت "منهكة" إلى الإمارات وهي تحمل الطائر المسمى جوجي إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات خلال عمليات الإجلاء التي قامت بها فرنسا في مطار كابول، وفق ما نقلت عنه "يورونيوز".

وكتب شاتيل في سلسلة تغريدات، رأيت الفتاة تبكي في مطار كابول بعد أن قيل لها إنها لا تستطيع اصطحاب حيوانها الأليف في رحلة الذهاب إلى فرنسا "لأسباب صحية".

وتابع "لقد كانت متعبة وكافحت وقطعت طريقا طويلا وشاقا للوصول إلى مطار كابول، وجلبت المخلوق الصغير العزيز عليها معها وأضاف "لقد تأثرت بذلك المشهد، ووعدت الشابة بالعناية بالطائر في المنزل وإطعامه يمكنها زيارته في أي وقت واسترجاعه إذا أرادت. لن أنسى مظهر الامتنان اليائس الذي كان يظهر عليها".

قدم السفير هذه القصة الإنسانية في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، كما كانت هذه الطريقة وسيلة لصاحبة الطائر لمتابعة أخبار جوجي.

في إحدى تغريدات السفير التي غالبا ما كانت مصحوبة بصورة أو مقطع فيديو كتب "جوجي لديه الآن "صديقة"، حمامة تزوره يوميًا، و بعض الوقت والكثير من التكرار، تعلم جوجي أخيرًا نطق كلمة "صباح الخير".

 

 

المصدر - البيان

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