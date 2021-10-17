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الأحد، 17-10-2021 11:19 ص

طاقم أول فيلم سينمائي في الفضاء يعود إلى الأرض بعد انتهاء التصوير

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الوكيل الإخباري- عاد طاقم سينمائي روسي إلى الأرض بعد الانتهاء من تصوير أول فيلم في الفضاء، فقد غادرت الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو مع رائد الفضاء المرافق أوليغ نوفيتسكي محطة الفضاء الدولية على متن المركبة سويوز، التي عادت بسلام إلى الأرض.

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وعلى مدار 12 يوما، قام الطاقم بتصوير مشاهد فيلم "التحدي"، الذي يتناول قصة طبيبة تسافر إلى محطة الفضاء لإنقاذ حياة رائد فضاء.وتجسد بيريسيلد دور طبيبة في جراحة القلب، تُرسل إلى الفضاء لإتمام المهمة الصعبة.


وكان الطاقم السينمائي قد غادر الأرض إلى محطة الفضاء الدولية في 5 تشرين الأول/أكتوبر الحالي. وأشارت زوجة المخرج، الممثلة صوفيا كاربونينا، إلى أن شيبينكو اضطر لخسارة 15 كيلوغراما من وزنه قبل انطلاق مهمّته.


وتحدثت تقارير عن أن اثنين من رواد الفضاء، أولغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، يشاركان في جزء من الفيلم، الذي تموّله القناة الأولى الروسية.

 

المصدر:BBCعربي

 

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