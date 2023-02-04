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السبت، 04-02-2023 09:10 ص

طالبة تعتدي على معلمتها وتطرحها أرضاً داخل الفصل في مدرسة بأمريكا - صور

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الوكيل الإخباري - اعتدت طالبة على معلمتها في مشهد صادم وقامت بطرحها أرضًا عندما نشب بينهما جدال انتهاء بالعنف.

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وأصابت الطالبة معلمتها بجروح متعددة وكسر في ساقها بعد أن تحدثت إلى فتاة في الصف التاسع عن سلوكها في الفصل في مدرسة هيريتدج الثانوية في أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر فيديو المعلمة تورنر وهي تقوم بطلب المساعدة عبر الهاتف قبل أن تشد الطالبة الهاتف من يديها وتلقيه على الأرض.


وصرخت الطالبة بوجه المعلمة ثم بدأت تسدد لكمات وتضربها في وجهها وشدت شعرها ثم طرحتها على الأرض ، مما أدى إلى إصابة ركبتها وساقها.

 

 

 

صحيفة الصدى 

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