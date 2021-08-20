طالب مصري يدّعي حصوله على 1% في التوجيهي.. ورقم جلوسه يكشف الحقيقة

الوكيل الاخباري - تداول عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، منشورا لطالب يقول إنه حصل على 1% فقط في امتحانات الثانوية العامة.

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وجرى تداول المنشور، بعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة في مصر، حيث أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي أن نسبة النجاح فيها وصلت إلى 74 بالمئة، وأن 153 ألفا و396 طالبا وطالبة سوف يدخلون الدور الثاني ابتداء من 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي المنشور المتداول ظهر رقم جلوس الطالب، الذي يدعي رسوبه وحصوله على 6 درجات فقط، ما يعادل 1%، وهو (1596860)، مدعيا أن اسمه "يوسف صلاح رمضان محمد"، وتابع للإدارة التعليمية في غرب سوهاج، صعيد البلاد.



"سبوتنيك" استخدمت رقم الجلوس المنشور، في الوصول إلى نتيجة صاحبه، من خلال الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، فاكتشفت أن صاحب رقم الجلوس هو طالب يدعى "سامح سعيد متولى محمد الصادق" ومن محافظة الشرقية، وأنه حاصل على مجموع درجات يقدر بـ334.00 درجة، ما يعادل نسبة 81.46%، وأنه ناجح، بل وبحسب التسريبات المنشورة عن تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد قد يلتحق هذا الطالب بإحدى كليات الهندسة.

سبوتنيك