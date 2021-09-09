طالب يلتقط صورة لصحن طائر في غلاسكو الإسكتلندية

الوكيل الإخباري - سيطر شعور من الدهشة العارمة على طالب من مدينة غلاسكو الإسكتلندية بعد تمكنه من رصد جسم غريب مستدير لامع، تبين أنه صحن طائر وأشار روبرت هامبسون إلى أنه كان قد خرج ليتنشق الهواء المنعش ليلاً حين «رأى شيئاً لامعاً في السماء».



وتحدث المدير السابق من برنامج تحديد التهديدات الفضائية المتقدمة في البنتاغون لموقع أخبار «سي بي إس نيوز» عما رآه أيام الخدمة، مؤكداً أن الصحون الطائرة حقيقية. وظهرت المزيد من الإثباتات مع مقطع الفيديو الجديد والصور التي التقطها هامسون بعد منتصف الليل أثناء تواجده على شرفة منزل صديقه في مدينة ميرشانت سيتي، حيث لاحظ وجود جسم يلمع بقوة في السماء.

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وأكد الطالب في مجال الإخراج والموسيقى، أنه سرعان ما التقط هاتفه ليسجل ما بدا له نوعاً من بوابة صحن طائر. وأكد أن الصحن الطائر اللامع مكث حوالي ساعة من الزمن في سماء غلاسكو المظلمة قبل أن يختفي بشكل غامض.



وأدرج استطلاع جديد مدينة غلاسكو على أنها الثالثة من حيث ظهورات الصحون الطائرة فيها في مجمل مناطق المملكة المتحدة، حيث يزعم واحد على أربعة من السكان أنه رصد أحدها في السماء، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية.

المصدر - البيان