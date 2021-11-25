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الخميس، 25-11-2021 10:48 ص

طاهٍ فرنسي يفوز بلقب أفضل صاحب مطعم في العالم

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الوكيل الإخباري - فاز الطاهي الفرنسي دانييل بولود؛ المقيم في نيويورك منذ حوالي 40 عاما، بلقب أفضل صاحب مطعم في العالم، من جمعية "ليه غراند تابل دو موند" عن مطعمه الرائد "دانييل".

واعتبرت الجمعية، التي تضم 184 مطعما عالميا، أن بولود المتحدر من مدينة ليون الفرنسية، والذي انتقل إلى نيويورك العام 1982، "يجسد في نظر الكثير من سكان أمريكا الشمالية فن الطهو الفرنسي أو حتى فن الطهو بالمطلق".

ويعرف بولود (66 عاما) مطبخه بأنه فرنسي الطابع ولكن بمنتجات ونكهات أمريكية.

وذكرت وكالة "أ ف ب" أنه، وبالإضافة إلى مطعم "دانييل" النيويوركي الحاصل على نجمتي "ميشلان"، يمتلك الشيف مطاعم أخرى في الولايات المتحدة وكندا ودبي وسنغافورة وجزر الباهاماس.

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وقال بولود لوكالة "فرانس برس" بعد الإعلان عن اختياره، أن "هذا اللقب وهو الأحدث في سجل طويل من الجوائز والمكافآت، يعكس "تفانيا مهنيا وعلامة صداقة ودعم من الزملاء في مجال يشهد قدرا كبيرا من التنافس".

 

المصدر - البيان 

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