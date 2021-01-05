طبيب نفسي : تربية حيوانات أليفة قد يحسن من آدائك أثناء العمل من المنزل

الوكيل الاخباري - فرضت جائحة كورونا بعض القيود على كثير من سكان العالم، أبرزها إرتداء الكمامة في كل نشاطات حياتنا بالإضافة إلى التباعد الإجتماعي و فرض العمل من المنزل في معظم الشركات و المكاتب و حتى المدارس .



حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن طبيب نفسي أوضح تربية الكلاب و القطط أو الحيوانات الأليفة بشكل عام يحسن من أداء الموظفين الذين يعملون من المنزل .



قد يبدو الامر مضحك أو مثير للسخرية، و لكن اشار الطبيب إلى أن وجود حيوان أليف بالقرب منك قد يجعلك تتمتع بهدوء الأعصاب و الثقة بالنفس كما سينشر طاقة إيجابية من حولك .



أوضح الطبيب أن جامعة أوكسفورد قامت بدراسة حديثة أكدت أن 70% من الموظفين الذين يهوون تربية الحيوانات الأليفة أكدوا أن وجود حيوان في المنزل يجعلهم أكثر هدوءا و تقبلا لأعباء العمل المرهقة.

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المصدر : صدى البلد



