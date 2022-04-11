طرق اختراق شبكات الواي فاي

الوكيل الإخباري - ليس كل تطبيق أو موقع يروج لنفسه على أنه يوفر اختراق الواي فاي فهو صادق، لكن هذا لا يمكن أنه يمكنك الوصول إلى كلمة سر الراوتر في نهاية المطاف بالقليل من الاجتهاد.

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بطبيعة الحال تنفع هذه العملية في حال نسيت كلمة مرور الراوتر الخاص بك ولا تريد الضغط على إعادة المصنع لسبب معين، أما سرقة الواي فاي فليست عملية قانونية.



هذا مقال تعليمي تقني وليس تشجيعا على أي ممارسات تقنية منافية للقوانين، هل يمكن اختراق الواي فاي وما هي أفضل طريقة اختراق أي جهاز راوتر؟ إليك الأجوبة.



من السهل اختراق أجهزة التوجيه المزودة بأمان WEP وهو نوع من أدوات التشفير المستخدمة لتأمين اتصالك اللاسلكي، الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه الكثير منا هو استخدام كلمة مرور الواي فاي الافتراضية.



يمكن للقراصنة استخدام كلمة المرور الافتراضية ليس فقط لاختراق اتصال الواي فاي الخاص بك ولكن أيضًا للوصول إلى الأجهزة المتصلة.



وبدون الأمان المناسب، يمكن لأي شخص الولوج إلى شبكة الواي فاي المنزلية الخاصة بك، عندما يسرق الجيران اللاسلكي شبكة WiFi الخاصة بك، فإنهم يستهلكون عرض النطاق الترددي الخاص بك.



في الحالات القصوى قد يسرقون المعلومات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو يصيبون الأجهزة الموجودة على شبكتك بفيروس فدية أو فيروس متنقل بين الأجهزة المتصلة بنفس الشبكة.



أنواع الأمان التي تواجه اختراق واي فاي



هناك العديد من طرق الأمان والتشفير والحماية لشبكات الواي فاي:

أمان WEP

أمان WPA أو أمان WPA2

أمان WPS Security

تصفية عنوان MAC

شبكة مخفية

طريقة اختراق الواي فاي بواسطة هاتف أندرويد



يمكنك اختراق الواي فاي بواسطة جهاز أندرويد في حال كان الواي فاي يعتمد على أمان WPS Security، حينها يمكنك اختراقه من هاتفك.



لذلك إذا كنت تحاول اختراق WPA security wifi من هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد فأنت تضيع وقتك، ومهما قمت بروت لجهازك فلن تنجح.



ستفكر الآن لماذا لا يمكنك اختراق الواي فاي أو غيرها من شبكات الواي فاي عالية الأمان من هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد؟



السبب الرئيسي هو أن أندرويد لا يدعم وضع مراقبة البطاقة اللاسلكية في الهاتف المحمول، أو لا يمكنك اختراق WPA بدون وضع الشاشة.



آمل أن تكون قد حصلت على إجابة لسؤالك، كيف يمكن اختراق أمان الواي فاي بأمان WPS من هاتف محمول يعمل بنظام أندرويد؟



طرق اختراق الشبكات



يجب أن تكون قد قرأت أعلاه عدد أنواع أمان الواي فاي المستخدمة في أجهزة الراوتر بشكل أساسي، والآن هنا أخبرك بكيفية اختراق الواي فاي وجميع أنواع الأمان واحدة تلو الأخرى، لذا اقرأ المقالة بعناية.



1. اختراق أمان WEP



WEP هو اختصار Wired Equivalent Privacy، وهذا هو أول أمان الواي فاي تم اختراعه في عام 1999، ومن السهل جدًا اختراق الواي فاي من خلاله.



إذا كنت ترغب في اختراق الواي فاي WEP Wifi، فيمكنك بسهولة كسر كلمة المرور الخاصة به من جهاز الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول وكمبيوتر ويندوز أو Kali Linux.



كل ما تحتاجه هو برنامج Aircrack-ng وهو متاح لكل من ويندوز ولينكس ويستخدم لهذا الغرض وينجح مع أجهزة الراوتر التي تعمل بنظام الأمان الشائع والقديم هذا.



إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز، فبمساعدة هذا البرنامج يمكنك بسهولة كسر كلمة مرور أي WEP wifi. لكن هذا قد يستغرق من 4 إلى 9 ساعات.



2. اختراق أمان WPA أو WPA2



نتحدث الآن عن أمان WPA الذي يعد أقوى بكثير من WEP وله تنسيقان: WPA أو WPA2 وهما متقدمان أيضًا، ولكن يمكنك أيضًا كسرها بالطريقتين المذكورتين أدناه.



هجوم القاموس أو هجوم قائمة الكلمات: معروف هذا الهجوم بأسماء متعددة أشهرها هجوم القوة الغاشمة أو هجوم القاموس أو هجوم قائمة الكلمات في جميع الأسماء الثلاثة، في هذا الهاكر يحاول مجموعة من الكثير من كلمات المرور على شبكة الواي فاي الخاصة بك، ويتم كسر كلمة مرور wifi إذا تطابق كلمة المرور، يمكنك أيضًا استدعاء هذه التقنية لتخمين كلمة المرور.

الآن نحن نعرف كيف يمكنك كسر أي كلمة مرور الواي فاي بهجوم القوة الغاشمة وهجوم قائمة الكلمات.



إذا تحدثت عن هاتف أندرويد فهناك بعض هذه التطبيقات المتاحة، والتي يمكنك من خلالها اختراق كلمة مرور الواي فاي عن طريق تنفيذ هجوم القوة الغاشمة من هاتف أندرويد الخاص بك، ولكن لذلك يجب أن تكون إشارة الواي فاي الخاصة بك قوية جدًا، وهي عملية قد تستغرق أيضًا وقتًا طويلاً.



لن أنصحك بتنفيذ هجوم القوة الغاشمة من الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام أندرويد لأنها قد تضيع الكثير من وقتك ولا يوجد ضمان ما إذا كانت ستنجح أم لا.



أغلب التطبيقات التي يمكنها أن تساعد على هذا النحو يتم حذفها من جوجل بلاي، لأنها ضد قوانين جوجل ومخالفة للقوانين.



3. تصفية عنوان MAC



كل جهاز له عنوان MAC فريد، وعنوان MAC نفسه يحتوي على اتصال الواي فاي، أعني أن جميع الأجهزة المتصلة على الشبكة لها عنوان mac فريد يسمح به مسؤول شبكة الواي فاي هذه.



إذا وجدت عنوان mac لجهاز متصل واستبدلته بعنوان mac الخاص بجهازك، فيمكنك أيضًا الاتصال بشبكة الواي فاي هذه.



الخبر الجيد هو أن Kali Linux سيجد تلقائيًا عنوان mac متصل بالجهاز، ثم يمكنك استبدال عنوان mac الخاص بجهازك به.



عليك استخدام أداة Aircrack-ng في Kali Linux.

4. الشبكات المخفية



هل تعلم انه يمكن ان يكون بالقرب منك شبكات واي فاي مفتوحة لكنها مخفية؟ ربما من الأفضل استكشافها وايجادها لكن هذا غير ممكن بدون برنامج متخصص.

أفضل برنامج مجاني متوفر للحواسيب والذي يوفر لك البحث عن هذه الشبكات هو inSSIDer المفتوح المصدر.

5. اختراق أمان WPS



نعم يمكنك اختراق الراوتر الذي يعتمد على هذا البروتوكول من خلال جهاز أندرويد الخاص بك، لكن يجب أن تكون الإشارة قوية منه.



بعد تثبيت تطبيق WPS Tester على هاتفك المحمول الذي يعمل بنظام أندرويد، افتحه وانقر على Connect Automatic، ثم إذا كانت إشارة الواي فاي الخاصة بك قوية فسيصبح الاتصال تلقائي، ويمكنك تنزيله من جوجل بلاي.



اختراق شبكات واي فاي عن طريق الراوتر



لكن هناك بعض التطبيقات التي تستغل الثغرات الأمنية الموجودة في الراوتر والتي توفر لك الإتصال بشبكة الواي فاي دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور لعل أبرزها هو AndroDumpper.



يمكن أيضا القيام بهجوم الصفحات التي تشبه في تسجيل الدخول الخاص بها نوع راوتر الضحية، حيث يمكن من خلالها ايهام الضحية أنه عليه ادخال كلمة مروره الصحيحة للقيام بشيء معين مثل تسريع الإنترنت مثلا.



عندما يدخل كلمة مروره ستتوصل بها وستكون متاحة لك لاستخدامها.



على آيفون هناك تطبيقات لا تحتاج إلى كسر الحماية أو الجليبريك من أجل استخدامها وهي تعتمد على ثغرات في الراوتر أو بعض العوامل التقنية لتخمين كلمات المرور أو الولوج إلى الإتصال مباشرة.



يأتي في المقدمة WiFiAudit Pro وهو الذي يدعم العديد من الشبكات ويعلم أكواد الرواتر الافتراضية لهذا قد لا يصلح للجميع، ويمكنك تنزيله من هنا.



من جهة أخرى هناك تطبيقات تحتوي على قاعدة بيانات ضخمة في مختلف الدول لشبكات الواي فاي المجانية والتي يمكنك العثور عليها عند السفر والإتصال بها، لعل أشهرها iWepPro.



وهناك أيضا منافسه InstaBridge وهو ليس تطبيق اختراق الواي فاي في الواقع، ولكنه يقدم لك قاعدة بيانات تمكن أن يساعدك في الاتصال بنقاط اتصال مجانية وشبكة واي فاي حتى عندما لا يكون لديك أي حزمة بيانات للبحث في النقاط الساخنة القريبة. لديه قاعدة بيانات واسعة لما يقرب من 3 مليارات راوتر، لذلك بغض النظر عن مكانك والمكان الذي تتجه إليه، سيبقيك على اتصال.



أفضل برامج اختراق الواي فاي على الحواسيب



هناك برامج عديدة والتي توفر اختراق الواي فاي باستخدام الحواسيب لعل أشهرها هو AirCrack، إذا كانت لديك معرفة أساسية بالقرصنة الأخلاقية أو كنت مهتمًا بالعمل في هذا المجال، فمن المحتمل أنك سمعت عن هذا البرنامج.



يعد البرنامج المكتوب بلغة C، مزيجًا من العديد من الأدوات للوصول إلى أمان شبكة WiFiKيمكن استخدام الأدوات المختلفة المتوفرة كجزء من مجموعة AirCrack في مهام مثل المراقبة والهجوم واختراق الواي فاي.



باستخدام برنامج Aircrack-ng، يمكنك كسر مفاتيح 802.11 WEP و WPA-PSK بعد التقاط حزم بيانات كافية، لجعل الهجوم أسرع وأكثر كفاءة، يتم تنفيذ هجوم FMS القياسي وهجوم KoreK وهجوم PTW الجديد.



كيفيه تهكير واي فاي من خلال برنامج Fern



برنامج Fern WiFi Cracker هو خيار آخر متاح، وكما يوحي الاسم فإن هذه الأداة مخصصة لتحليل شبكتك، وإيجاد الثغرات، واصلاحها لضمان أقصى درجات الأمان.



يمكن لبرنامج القرصنة الأخلاقي هذا، المكتوب بلغة برمجة Python، تشغيل هجمات مختلفة قائمة على الشبكة على الإيثرنت واللاسلكية.

تمثل أبرز ميزاته في تكسير WEP / WPA / WPA2 / WPS، واختطاف الجلسة، وهجمات MITM، وهجمات القوة الغاشمة، وما إلى ذلك.

الرجل