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الأحد، 29-08-2021 10:37 ص

طرق التخلص من الروائح الكريهة في منزلك

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الوكيل الإخباري - تعتبر مشكلة الروائح غير المقبولة في المنزل من المشكلات التي تواجه الكثير من السيدات، خاصة في غرف الأطفال الأمر الذي يسبب الضيق والخوف على الأطفال من هذه الرائحة.

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هناك العديد من الحيل التي تمكننا بسهولة التخلص من هذه المشكلة :

 

- معطر الجو والسجاد
عادة ما يكون معطر الجو الذي نقوم بشرائه ثمنه مرتفع ويعمل على اخفاء الروائح فقط وليس القضاء عليها، لذلك يمكنك إعداد معطر جو فى منزلك بسهولة ويكون أكثر فاعلية ولا يسبب أي حساسية .
• المكونات :
10 إلي 20 قطرة من أي زيت
ملعقة كبيرة صودا الخبز
زجاجة زذاذ
2 كوب ماء
• الطريقة :
نستخدم وعاء لخلط صودا الخبز وقطرات الزيوت العطرية.
نضع الخليط فى الزجاجة ونضيف الماء ثم نرجه جيدا لمدة نصف دقيقة .
نرش الغرف بالمعطر المنزلي حيث سيقضي تماما على الروائح الكريهة .

 

- إبقي الطعام خارج الغرفة
الرائحة الكريهة فى الغرفة ليست دائما بسبب الملابس أو ملايات السرير المتسخة ولكن كثيرا ما تكون وجبات الطعام أو المشروبات السكرية المتروكة سبب الرائحة، لذلك علينا إخلاء الغرف من أطباق الطعام والمشروبات ولا نتركها لفترة بالغرفة .

 

- إفتحي النوافذ
احرصي على فتح النوافذ يوميا لتجديد الهواء بالمنزل فهذا يحدث فرقا كبيرا ويساعد التخلص من الروائح الغير محببة بمنزلك .


- مجفف الغسالة
عليك الحرص دائما على عدم ترك الملابس أو الأغطية لساعات فى مجفف الغسالة دون تعريضها للشمس فذلك يعمل على انبعاث رائحة غير محببة، عليك وضعها فى الشمس ستعمل على تنقية الملابس من أي روائح .

 

- ستائر مناسبة
لمنع دخول الشمس بشكل كبير إلى المنزل حيث يمكن للشمس أن تسبب روائح كريهة إذا ضربت الأثاث.


- التخلّص من الرطوبة
الرطوبة من أسباب صدور الروائح غير المحببة، لذلك يجب تعريض الفرش لأشعة الشمس المباشرة إذا تعرض لمصادر الرطوبة، أو تم غسله.

 

- مغلي النعناع
فمغلي النعناع واحد من أهم طرق التخلص من الروائح الكريهة في المنزل، مما ستحتاجينه هنا هو وضع كمية كافية من النعناع في وعاء به ماء مغلي واتركي البخار يتصاعد، فرائحة النعناع النفاذة ستملأ مطبخك وتساعدك على التخلص من الروائح الكريهة

 

المصدر - الفن 

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