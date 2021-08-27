الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 10:47 ص

طرق بسيطة لحماية طفلك من الإصابة بكورونا في المدرسة

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الوكيل الاخباري - حددت هيئة الصحة في دبي 3 وسائل لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد في المدارس.

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وقالت رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي في الهيئة، هند العوضي، إن الوسيلة الأولى لحماية الطلاب من فيروس كورونا تتمثل في "المعرفة".

 

وبينت أن هذه الوسيلة تكون من خلال تثقيف الطفل بالمرض وأعراضه وطرق انتشاره وكيفية الحماية منه، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".


وأوضحت هند العوضي أن الوسيلة الثانية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، تتمثل في "الأدوات".


وقالت إن الأسرة ينبغي أن توفر أدوات السلامة للأطفال التي يأخذوها معهم إلى المدرسة، مثل معقم اليدين والكمامة والمناديل.


ورأت أن الوسيلة الثالثة هي "الممارسات"، حيث ينبغي تعليم الأطفال الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي من خلال الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن مترين عن الآخرين.


ونصحت العوضي الأسر بوضع خطة لاستقبال العام الدراسي، تتمثل في وضع نظام لأبنائهم قبل أسبوعين من بدء الدراسة، والالتزام بنظام غذائي صحي متوازن يحتوي على البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية.

 

سبوتنيك

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