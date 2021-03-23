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الثلاثاء، 23-03-2021 01:27 م

طرق بسيطة للبقاء مستيقظا عند قيادة السيارة

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الوكيل الاخباري - يعتبر الشعور بالنعاس خلف عجلة قيادة السيارة، واحدا من أخطر الأشياء التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص على الإطلاق، لأنه خطر يمكن أن يكون قاتلا.

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لذلك نشر موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" مجموعة من التوصيات والنصائح للبقاء مستيقظا، وألا يغلبك النعاس عند قيادة السيارة، منها:

 

* تكتيكات خاطئة:
كي تبقى مستيقظا أمام عجلة القيادة، طرح التقرير مجموعة من التكتيكات الشائعة، التي يعتمد عليها الناس للبقاء مستيقظين، ولا تؤتي ثمارها بصورة كبيرة، بل تجعلهم يسقطون في النعاس بسرعة أكبر.


وأبرز تلك التكتيكات الخاطئة جاءت على النحو الآتي:
- التحدث في الهاتف:
لأنه يشتت الانتباه أثناء قيادة السيارة وقد يؤدي إلى الوقوع في حوادث.


- رفع صوت الراديو أو الكاسيت إلى أعلى درجة:
يؤدي إلى دخول الدماغ فيما يشبه الدوامة، ما يدخلك سريعا في النعاس.


- تناول الحلوى أو الوجبات الخفيفة:
لأن السكريات والكربوهيدرات الزائد عن الحد يؤدي إلى تكسر السكر أو الكربوهيدرات بسرعة في الجسم وزيادة الشعور بالنعاس أثناء قيادة السيارة.


- فتح النوافذ وترك الهواء يدخل إلى السيارة:
يتسبب في ارتخاء العضلات أثناء قيادة السيارات والشعور بالنعاس وعدم السيطرة على الأعصاب.


- صفع النفس أو الضغط على الوجه:
ليس له أي مفعول يذكر في الاستيقاظ بل ويؤدي إلى تحفيز الجسم للنوم، يسبب فقط بعض الألم الجسدي المزعج ولا يفعل الكثير لإيقاظ الجزء من عقلك الذي يحتاج إلى التحفيز مرة أخرى ليكون يقظًا.


* البقاء مستيقظا:
وحدد الخبراء مجموعة من النصائح والخطوات التي يمكن أن تتبعها للبقاء مستيقظا أثناء قيادة السيارة.
وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:
- اشرب كوبًا من القهوة:
لأن الكافيين منبهات الجهاز العصبي المركزي، وحاول استخدام كميات أقل من السكر حتى لا تنهار بمجرد أن تزول، ويؤدي إلى سقوطك سريعا في النعاس.

 

- قيلولة:
توقف في مكان آمن بأسرع ما يمكن وخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة لتحديث مستوى اليقظة لديك.


- تمرين:
كن وقائيًا قبل أن تجلس خلف عجلة القيادة عن طريق أداء تمرين لمدة 20 دقيقة قبل مغادرة المنزل.
تزيد التمارين من تدفق الدم إلى الدماغ ويمكن أن تخفض مستوى هرمونات التوتر لديك، وهذه يمكن أن تبقيك أكثر يقظة أثناء القيادة.


- نمط الحياة:
قم ببعض التغييرات في نمط الحياة، لأنه بالطبع، ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول الطعام الصحي على أساس منتظم هي دائمًا أفضل طريقة لزيادة مستوى طاقتك بشكل عام ومنع الترنح والاعتماد على الكافيين أو الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والسكر في المقام الأول، خاصة أثناء القيادة.


- زيارة الطبيب:
إذا كنت تواجه صعوبة في النعاس على الطريق بشكل منتظم، فيجب عليك زيارة اختصاصي النوم للتأكد من أنها ليست حالة طبية أكثر خطورة.

 

سبوتنيك

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