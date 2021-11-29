طرق تجعل طفلكِ ينام من تلقاء نفسه

الوكيل الإخباري - تشتكي أغلبية الأمهات من أنها تواجه صعوبات في نوم أطفالها، ولأن هذه المشكلة تعد مشكلة شائعة، ففي هذا المقال جمعنا لكِ بعض الطرق التي يمكن أن تساعد طفلكِ في أن ينام نومًا هادئًا ليلاً دون استيقاظ.



هذه الحيل تجعل طفلكِ ينام من تلقاء نفسه دون أن تبذلي مجهود معه ودون استيقاظ، وهي:





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تعويد طفلكِ روتينًا للنوم

حددي في وقت معين ليلًا أن يستحم طفلكِ، وبعد ذلكِ غني له أو عوديه همهمات أو أغنية للنوم لأن هذا يزيد من حماسته، ويجعل وقت النوم مُثيرًا بالنسبة له، وارتداء ملابس مريحة للنوم، وتهدئة نور الغرفة، ووضعه في سريره وتهدئته حتى يغفو وينام.

تلامس الجلد للجلد

أظهرت الدراسات والأبحاث أن الأطفال الذين يعانون من نقص كبير في الاتصال الجسدي مع آبائهم وأمهاتهم، لديهم مزيد من هرمون الإجهاد الكورتيزول، والذي يمكن أن يؤدي إلى عديد من المشكلات الصحية بما في ذلك اضطراب النوم، لذا ننصحك عزيزتي الأم بعديد من القبلات والأحضان وتلامس الجلد مع طفلكِ حتى يغفو بسهولة ليلًا.

الضوء الخافت في الغرفة

الضوء الساطع في الغرفة يبعث رسالة واضحة إلى الدماغ بأن يبقى مُستيقظًا، بالإضافة إلى أن عديدًا من الدراسات أثبتت أن النور الساطع يسبب الإرهاق ويعكر صفو النوم، لذا ينصح الخبراء بضرورة استخدام ضوء خافت خلال النوم.

الانسحاب التدريجي

ينصح العلماء بأن تبقى الأم بجوار طفلها حتى ينام، وتتأكد من نومه، ثم تنسحب تدريجيًا من جواره.

التحكم في بكاء الطفل

ينصح الخبراء بتهدئة بكاء الطفل قبل النوم، عن طريق حمله أو البقاء بجانبه حتى يهدأ ثم وضعه على سريره وهو ما زال يقظًا، حتى يذهب في النوم بمفرده، والهدف من هذه الطريقة هو مساعدة الطفل في النوم بشكل مستقل وهادئ.



تقديم أو تأخير ساعة النوم

ينصح الخبراء بتأخير موعد النوم ما بين 30 دقيقة إلى ساعة عن الموعد المعتاد لفترة مؤقتة، من الممكن أن ينجح هذا الأسلوب مع الأطفال الرضع أو الأطفال الصغار.

المصدر - سوبر ماما