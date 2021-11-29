الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

مركز تطوير الأعمال يستعرض أبرز مشروعاته في الطفيلة

يوم توعوي بمعان حول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية

اجتماع في المفرق يبحث معيقات التجار والمستثمرين

التربية تعمم على المدارس بسبب خطأ مطبعي

عويس : توجه لاغلاق بعض التخصصات

العراق يقاضي إيران دوليا جراء حرمانه من حصصه المائية

المعايطة والنابلسي يلتقيان حكومة الشباب وبرلمانهم

ندوة عن الجرائم الإلكترونية في الطفيلة

بريطانيا: لا مفر من توفير جرعة معززة لجميع السكان

الجغبير: 100 مليون دينار الدخل السنوي من منتجات الزيتون

الإثنين، 29-11-2021 04:14 م

طرق تجعل طفلكِ ينام من تلقاء نفسه

How-to-Make-Baby-Sleep-at-Night-384867484-1-1280x720


الوكيل الإخباري - تشتكي أغلبية الأمهات من أنها تواجه صعوبات في نوم أطفالها، ولأن هذه المشكلة تعد مشكلة شائعة، ففي هذا المقال جمعنا لكِ بعض الطرق التي يمكن أن تساعد طفلكِ في أن ينام نومًا هادئًا ليلاً دون استيقاظ.

هذه الحيل تجعل طفلكِ ينام من تلقاء نفسه دون أن تبذلي مجهود معه ودون استيقاظ، وهي:

اضافة اعلان

تعويد طفلكِ روتينًا للنوم
حددي في وقت معين ليلًا أن يستحم طفلكِ، وبعد ذلكِ غني له أو عوديه همهمات أو أغنية للنوم لأن هذا يزيد من حماسته، ويجعل وقت النوم مُثيرًا بالنسبة له، وارتداء ملابس مريحة للنوم، وتهدئة نور الغرفة، ووضعه في سريره وتهدئته حتى يغفو وينام.

 

تلامس الجلد للجلد
أظهرت الدراسات والأبحاث أن الأطفال الذين يعانون من نقص كبير في الاتصال الجسدي مع آبائهم وأمهاتهم، لديهم مزيد من هرمون الإجهاد الكورتيزول، والذي يمكن أن يؤدي إلى عديد من المشكلات الصحية بما في ذلك اضطراب النوم، لذا ننصحك عزيزتي الأم بعديد من القبلات والأحضان وتلامس الجلد مع طفلكِ حتى يغفو بسهولة ليلًا.

 

الضوء الخافت في الغرفة
الضوء الساطع في الغرفة يبعث رسالة واضحة إلى الدماغ بأن يبقى مُستيقظًا، بالإضافة إلى أن عديدًا من الدراسات أثبتت أن النور الساطع يسبب الإرهاق ويعكر صفو النوم، لذا ينصح الخبراء بضرورة استخدام ضوء خافت خلال النوم.

 

الانسحاب التدريجي
ينصح العلماء بأن تبقى الأم بجوار طفلها حتى ينام، وتتأكد من نومه، ثم تنسحب تدريجيًا من جواره.

 

التحكم في بكاء الطفل
ينصح الخبراء بتهدئة بكاء الطفل قبل النوم، عن طريق حمله أو البقاء بجانبه حتى يهدأ ثم وضعه على سريره وهو ما زال يقظًا، حتى يذهب في النوم بمفرده، والهدف من هذه الطريقة هو مساعدة الطفل في النوم بشكل مستقل وهادئ.


تقديم أو تأخير ساعة النوم
ينصح الخبراء بتأخير موعد النوم ما بين 30 دقيقة إلى ساعة عن الموعد المعتاد لفترة مؤقتة، من الممكن أن ينجح هذا الأسلوب مع الأطفال الرضع أو الأطفال الصغار.

 

المصدر - سوبر ماما

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

كل 14 ثانية مولود جديد في مصر

image_750x_61a3dfde0f5f6

مزاد فرنسي على مخطوطات رواية جرمينال

0aeddead69

الحظر الكلي يتصدر الترند في السعودية

12193729411439200799

أكياس دماء ونفايات طبية تثير الذعر في الشوارع المصرية

أرشيفية-3

مركز روسي لاستشعار الأرض عن بُعد

INAF_20211127093221252

العثور على مومياء عمرها 800 عام في بيرو - صور

أخبار متعلقة
349

طرق لتتعاملي مع كوابيس طفلك المزعجة

children-play-lawn-AR17102019

دراسة...الأطفال الذين يكبرون في بيئات أكثر اخضراراً يتطورون بشكل أفضل