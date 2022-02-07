طرق تحسن مستوى تركيزك في المنزل أو العمل

الوكيل الإخباري - نظرًا لضغوطات الحياة التي نتعرض لها، ربما يعاني البعض من قلة التركيز، مما ينعكس سلبيًا على مهامه وأداء عمله وإنتاجيته، فإذا كنت ترغب في تحسين تركيزك بشكل أكثر كفاءة، سواء في المنزل أو العمل، فما عليك سوى اتباع هذه الخطوات!.



1 – تهدئة عقلك

قبل أي مهمة، اعمل على تهدئة عقلك، خذ دقيقة أو دقيقتين للجلوس في وضع مريح وتنفس بعمق في معدتك. ليس عليك الجلوس بطريقة القرفصاء أو الترديد. دع جسمك يهدأ قبل أن تقترب من عملك. ستجد أنه يساعدك حقًا على التركيز.

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2 – تحديد ما يستحق تركيزك

يتضمن التركيز أيضًا فهم ما يستحق إلهاءك، حيث يكمن النجاح في تضمين هذا التركيز في تدفق كيفية عملك. لذا يقترح الخبراء قضاء بعض الوقت في تحديد ما يستحق تركيزك على مدار العام والشهر والأسبوع واليوم. ثم انظر إلى التقويم الخاص بك وحدد الوقت المخصص للتركيز.

3 – قطع الاتصال بالإنترنت

إذا كنت بحاجة إلى التركيز، فقم بتسجيل الخروج من جميع الوسائط الاجتماعية والإنترنت، إما في بداية اليوم أو لفترة ما بعد الظهر. لن تصدق مقدار ما يمكنك إنجازه عندما لا تشغل نفسك بذلك.



4 – تناول القهوة

قهوة ذلك الصباح لا تساعدك فقط على الاستيقاظ؛ بل تساعدك على التركيز طوال اليوم. إذا كنت بحاجة إلى جرعة معززة من الانتباه في فترة ما بعد الظهر، فالقهوة هي الحل.

5 – تحقق من درجة الحرارة

إذا كان الجو حارًا جدًا أو شديد البرودة في بيئة عملك، فقد يؤثر ذلك على تركيزك.

6 – الاستماع للموسيقى

قد يكون الكثير من الضوضاء في الخلفية مشتتًا للغاية، ولكن وفقًا لإحدى الدراسات، فإن تشغيل الموسيقى يساعدك على زيادة التركيز على أفكارك.

7 – خذ فترات راحة قصيرة

بدلاً من الاستسلام للإلهاء، قم ببنائه، فقد وجد أحد علماء النفس، في دراسته، أن المشاركين الذين حصلوا على فترات راحة قصيرة خلال مهمة مدتها 50 دقيقة كان أداؤهم أفضل من أولئك الذين عملوا بشكل مباشر.

8 – العبث

إذا كنت جالسًا في اجتماع أو مؤتمر طويل، فقم بتحسين تركيزك – ومهاراتك الفنية – من خلال العبث. فالعبث يساعد في الأداء المعرفي والتذكر.

9 – النوم الهادئ

يعتبر ضعف التركيز هو أحد النتائج الرئيسية لعدم الحصول على النوم الهادئ، لذلك يمثل النوم لمدة فترة زمنية ثابتة تتراوح من ٧ إلى ٨ ساعات عامل أساسي للتركيز، والتخلص من التشتت في العمل.

10 – ممارسة الرياضة

ممارسة بعض التمارين الرياضية بانتظام، مثل: الجري، والسباحة، ورفع الأثقال؛ لتعزيز سعة الذاكرة والتركيز. يعتقد العلماء أن التمارين المنتظمة تساعد في إطلاق مادة كيميائية قد تساعد في إعادة توصيل دوائر الذاكرة لتحسين عملها.

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