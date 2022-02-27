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الأحد، 27-02-2022 03:21 م

طرق تخفف عنكِ أعباء الأمومة

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الوكيل الإخباري - الأمومة ليست سهلة، إنها دائرة مغلقة من المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقك، تصيبك بالإرهاق الجسدي والعقلي والنفسي أيضاً، لذا أنتِ بحاجة إلى الحصول عل الرعاية الذاتية التي تخفف عنكِ أعباء الأمومة، وتساعدك على استكمال رحلتك بنشاط واسترخاء، والاستمتاع برؤية أطفالك وهم يكبرون.

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تابعي القراءة لتتعرفي إلى 5 طرق تخفف عنكِ أعباء الأمومة.

1- خذي استراحة
مهام الأم لا تنتهي، أنتِ بحاجة إلى أخذ استراحة من وقت لآخر، حتى تستعيدي طاقتك ونشاطك، وتستأنفي مهام الأمومة وأنتِ بكامل قوتك.
خذي استراحة لمدة ساعة واخرجي في نزهة، أو يمكنكِ قضاء وقت استراحتك في غرفة بمفردك وتأملي أو اقرئي أو تواصلي مع إحدى صديقاتك، المهم أن تحصلي على وقت خال من مسؤوليات الأمومة.

2- رتبي أولوياتك
هناك مهام تستنزف طاقتك وتكون بلا جدوى حقيقية لأسرتك، وهي في الحقيقة تستهلك وقتك وطاقتك وتتركك منهكة، لذا رتبي أولوياتك، وتأكدي من أن كل ما تقومين به يعود بفوائد على أسرتك، ولا تهدري وقتك وطاقتك في أنشطة غير مهمة.

3- احصلي على الرعاية الذاتية
أنتِ بحاجة إلى رعاية نفسك حتى تتمكني من تقديم الرعاية الكافية لأسرتك، لذا خصصي وقتاً لنفسك، وجزءاً من ميزانية الأسرة لرعايتك الذاتية.
اهتمي بجمالك، واحصلي على تغذية متوازنة وصحية، واهتمي بغذاء روحك وعقلك أيضاً عبر القراءة وممارسة التأمل.

4- تحلي بالهدوء
الهدوء يحافظ على طاقتك، ويدفع أطفالك للاستماع إليكِ، لذا حافظي على هدوئك، وحافظي على نبرة هادئة عندما تتحدثين إلى أطفالك، مهما كنتِ غاضبة.

5- حافظي على سلامك الروحي
تجاهلي المشاكل التافهة التي تضر صحتك النفسية لأسباب غير مهمة أصلاً، واحرصي على ممارسة التأمل وتمارين الاسترخاء، والأهم هو الحفاظ على الصلاة حتى تنعم روحك بالهدوء والسلام.

 

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