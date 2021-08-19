طرق تهيئة الطلاب للعودة إلى المدارس بعد غياب

الوكيل الإخباري - بعد المكوث المطول في المنزل، والدراسة عن بُعد للطلاب التي دامت ما يقرب العامين، أصبحت العودة إلى المدارس أمراً ثقيلاً على غالبية الطلاب، الذين اعتادوا على المنزل والدراسة من خلال شاشات الكمبيوتر.

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ومن هذا المنطلق تواصل مع الاخصائية الاجتماعية والمستشارة الأسرية عالية الشمراني، لتخبرنا عن طرق تهيئة الطالب نفسياً للعودة إلى المدرسة، فقدمت النصائح الآتية:

1- يعدُّ تنظيم الحياة اليومية للطلاب والأهالي من أهم الطرق لتهيئة الطالب للعودة إلى المدرسة، وذلك من خلال تنظيم الوجبات من فطور وغداء وعشاء، وكذلك تنظيم أوقات النوم الصحيحة والكافية.

2- إجراء حوار بين الأهالي والأبناء عن المدرسة، وهو مهم جداً لاسترجاع الذكريات الجميلة، والتذكير بنجاح الطالب وتفوقه، واستذكار لذة النجاح وتكريمه، وأثر تكوين الصداقات الجميلة والجديدة على النفس، وأخيراً الأنشطة والفعاليات التي يحبها الأبناء في المدارس.

3- أخذ الأبناء لشراء المستلزمات المدرسية، فهذا يضيف نوعاً من الحماسة والاستعداد للعودة إلى المدرسة، خصوصاً إذا كانت مستلزماته من اختياره.

4- تدريب الأبناء على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية التي نشرتها وزارة الصحة للمحافظة على سلامة الفرد في ظل كورونا.

5- تخصيص زاوية للمذاكرة وإنهاء الواجبات، على أن يكون المكان هادئاً فيه بعض الألوان المريحة الجذابة للطالب ليشعر بالراحة والسعادة وليتمكن من إنجاز عمله على أكمل وجه.

6- التحاق الطلاب بدورات أو ندوات تثقيفية عن كيفية الرجوع إلى المدارس وماهية شروط العودة، والجواب على جميع التساؤلات التي تدور في بالهم، ومحاولة رفع الروح المعنوية لديهم وكذلك دورة تأهيل للآباء، إذ لا بد أن يبتعد الأهل عن إظهار مشاعر الخوف والقلق من العودة إلى المدارس، ومحاولة إظهار المشاعر الإيجابية بهدف تشجيع الطلاب على العودة.



المصدر- سيدتي