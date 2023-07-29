طرق حماية حديثي الولادة من أشعة الشمس

الوكيل الإخباري - وسط الظروف الجوية السائدة في أغلب بقاع العالم، أوصت الخبيرة الألمانية ساندرا شنايدر، الوالدين بحماية الأطفال حديثي الولادة من أشعة الشمس الحارقة، وذلك من خلال البقاء في المنزل خلال فترة الظهيرة.



وفي حال الاضطرار للخروج من المنزل خلال فترة الظهيرة، فإنه ينبغي حماية الطفل من خلال ارتداء ملابس طويلة مصنوعة من الكتان أو الحرير، وقبعة تغطي مؤخرة العنق، مع الحرص على البقاء في الظل قدر الإمكان.





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وبدءاً من عمر 6 شهور، يمكن استعمال كريم واق من أشعة الشمس، على أن يتم تطبيقه على الوجه واليدين والقدمين.





ويراعى أيضاً أن يخلو الكريم الواقي من الشمس، من المواد العطرية والأصباغ والبارابين، لضمان عدم تهيج بشرة الطفل.

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