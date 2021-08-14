طرق لتشجيع طفلك للمشاركة في الأعمال المنزلية

الوكيل الإخباري - الأعمال المنزلية روتينية ومملة وبعضها شاق، لذلك من الصعب الإقبال عليها بسعادة وإنجازها بمرح، وبما أن الأطفال يجب أن يشاركوا في الأعمال المنزلية كطريقة لتعليمهم تحمل المسؤولية، فإنهم أيضاً يحملون نفس المشاعر السلبية تجاه الأعمال المنزلية الروتينية.

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طرق يمكنكِ استخدامها لتشجيع طفلك على أداء الأعمال المنزلية المكلف بها بمرح.



1- اجعلي المهمة جزء خاص بكِ

يتوق الأطفال إلى القيام بما تفعله الأم بالضبط، لذلك إذا شعر الطفل بأنكِ تقومين بمهمة ما، وأنها خاصة بكِ وحدك وليست للأطفال، فسوف ينمو داخله الشغف لتجربتها وإنجازها، لذلك ابدئي أنتِ بأداء المهمة ثم اتركيها وسيظهر طفلك رغبة في إكمالها، وسيفرح بموافقتك.



2- العد التنازلي

ضعي لطفلك وقتاً محدداً لإنجاز المهمة بجودة عالية، وابدئي العد التنازلي، عند إنهاء العد، إذا أكمل طفلك المهمة بالجودة المطلوبة، فإنه يفوز، وإذا لم يكمل المهمة، أو أكملها بجودة أقل من المطلوبة، فإنه يخسر، سوف يشعر طفلك أنه في لعبة مثيرة أو مغامرة ممتعة، وسيكون حريصاً على الإنهاء قبل موعده، ويعمل بمرح وإخلاص.



3- ضعي مكافأة جماعية للأسرة

ضعي هدفاً جماعياً للأسرة إذا تم تحقيقه يحصل الجميع على مكافأة جماعية، وإذا أخفق أحد أفراد الأسرة فستضيع المكافأة على الجميع، مثلاً إن أُنجزت الأعمال المنزلية في موعدها، فإن الأسرة بأكملها ستخرج في نهاية الأسبوع لتناول الآيس كريم.

تأكدي من أن لا أحد سيرغب في أن يكون هو السبب في ضياع المكافأة على جميع أفراد الأسرة، وسيبذل كل فرد ما بوسعه لنجاح المهمة.



4- العقد

وقّعي مع طفلك عقداً مثل عقد الموظفين، عليه إتمام المهام المطلوبة منه مقابل راتب أسبوعي، وإذا لم يكمل مهامة سيُخصم جزء من الراتب، هذه الطريقة تحفز الطفل لإتمام المهام المطلوبة منه من أجل الحفاظ على راتبه بالكامل.



5- حفل راقص

أثناء أداء الأعمال المنزلية، شغّلي قائمة الأغاني التي يحبها أطفالك، ويمكنكم الاستماع للموسيقى والرقص عليها أثناء أداء المنزلية، ما يكسر الروتين ويجعل هذا الوقت غير ممل، ويضفي المرح على الجميع، ويحفزهم لإنجاز الأعمال المنزلية بسعادة وإخلاص.

المصدر - نواعم