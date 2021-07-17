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السبت، 17-07-2021 09:02 م

طرق لتعليم الطفل إدارة الأموال في سن صغيرة

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الوكيل الإخباري - بمجرد أن يبدأ طفلك في الحصول على "مصروف الجيب"، ابدئي تعليمه كيفية إدارة هذا المال على النحو الأمثل مهما بلغت قيمته.

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فيما يلي بعض الحيل والطرق الحديثة لتعليم طفلك إدارة أمواله:
- تحدثي بشكل غير مباشر في أمور المال 
تحدثي مع شريكك عن المال وكيفية صرفه أمام طفلك، لأن المحادثات المباشرة حول الموضوعات الجادة مثل المال، لا تثير اهتمام الأطفال في العادة. واحرصي خلال حديثك الإشادة مثلاً بصفقة جيدة قام بها زوجك أو عملية شراء حصلت خلالها على حسم معين. بهذه الطريقة، سيتعرف الطفل على كيفية إدارة الأموال. 


- مهام مقابل المال
لا ضرر من تحفيز طفلك بالنقود عند إتمام مهمة معينة، فمثلاً إذا ساعدك في العناية بالحيوان الأليف كل يوم، سيحصل على بعض المال نهاية الشهر. من خلال ذلك، سيدرك الطفل أهمية العمل للحصول على المال.


- شراء الأغراض بميزانية محدودة 
واحدة من الحيل المهمة التي ينبغي تعليمها لطفلك هي منحه مهمة شراء أغراض معينة ضمن ميزانية محددة. مثلا قومي بإعداد قائمة بالأشياء التي تحتاجينها في المنزل واطلبي من ابنك شراء جميع العناصر من متجر محلي في حدود المبلغ المحدد. اطلبي منه التأكد من السعر قبل شراء أي غرض واحتساب المال الموجود معه حتى لا يتخطى الميزانية المخصصة لذلك. 


- اصطحابه للبنك 
اصطحبي طفلك معكِ إلى البنك واطلبي منه ملاحظة ما يحدث، كما اطلبي منه إجراء معاملات صغيرة مثل ملء القسيمة أو إيداع نقدي، كما يمكنكِ كتابة شيكًا في وجود أطفالك.


هكذا يحصل الطفل على تجربة تعليمية عملية في التعامل المصرفي في سن صغيرة.

 

 

المصدر - زهرة الخليج 

 




 

 


 

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