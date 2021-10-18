الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق حملة دفا الأهلي

انطلاق مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام

إستيتية: تذليل أي عقبات تواجه العمالة المصرية في الأردن

اعلى إصابات بكورونا في الأردن منذ 5 اشهر

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.3% في الاردن

إرتفاع كبير في إصابات كورونا بالاردن

الرئيس العراقي يدعو للحفاظ على المسار الديمقراطي في بلاده

ولي العهد يلتقي مؤسسي تطبيق جواكر

لافروف: روسيا تعلق عمل بعثتها لدى الناتو

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الإثنين، 18-10-2021 03:16 م

طرق لمساعدة طفلك في التغلب على الغيرة

M&C028


الوكيل الإخباري - نقع نحن البالغون في فخ الشعور بالغيرة من الآخرين، الغيرة من ممتلكاتهم، إنجازاتهم، أو حتى سماتهم الشخصية أو الشكلية، وللأسف فإن الشعور بالغيرة لا تقتصر على البالغين فقط، لذا فهي تمثّل تحدياً كبيراً أمام الأطفال، ويمكن للغيرة أن تجعل حتى أكثر الأطفال حظاً، غاضباً وليس راضياً ولا سعيداً.

اضافة اعلان

1- ذكري طفلك بالنعم التي يحظى بها
في كثير من الأحيان، يفقد الطفل الغيور قدرته على رؤية النعم التي يحظى بها، ويضع كل تركيزه على النعم التي يحظى بها الآخرين.
دورك أن تذكري طفلك بالنعم التي يحظى بها، مثل مواهبته الخاصة، صديقه المقرب، نقاط تفرده وتميزه، عندما يشعر طفلك بالرضى عن نفسه، فمن غير المرجح أن يشعر بالغيرة تجاه الآخرين.


2- صارحي طفلك بمشاعره
من المهم تدريب طفلك على أن يكون صادقاً مع نفسه، لذا لا تقلقي من مصارحته بمشاعره، أخبري طفلك أنكِ تدركين كيف أنه يشعر بالغيرة من صديقه أو زميله، وأخبريه عن السبب، فالخطوة الأولى من تجاوز المشكلة هي الاعتراف بها.


3- أظهري سعادتك لما يحظى به الآخرين
طفلك يتعلم منكِ بالمحاكاة، عندما يشاهد مدى سعادتك عندما يحظى الآخرين بالنعم والخير، سوف يتعلم كيف يشعر في المواقف المشابهة، فتجدينه يشعر بالسعادة لأن صديقه يمتلك لعبة مسلية، أو لأن زميله أحرز هدفاً.


4- لا تتسامحي في التصرف بدافع الغيرة
وضحي لطفلك الفرق بين مصارحة نفسه بمشاعره السلبية، وبين التصرف بناء عليها وإصدار ما يؤذي الغير أو النفس، وتأكدي من أن طفلك يستوعب جيداً أنكِ لن تتسامحي معه إذا صدر منه تصرف غير صحيح بدافع الغيرة، حتى لو كان مجرد كلمة سلبية.

 

المصدر - نواعم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خطوبة-عقد-زواج

مصر.. السجن المشدد 3 سنوات لمأذون شرعي زور وثيقة زواج

d-51-الذبابة-الميتة-الاختبار-الذي-يجب-أن-يجتازه-موظفو-ملكة-بريطانيا

الذبابة الميتة.. الاختبار الغريب الذي يجب ان يجتازه موظفو ملكة بريطانيا

1-1416364

بسبب الأبناء.. تشريع في الصين يعاقب الآباء

unnamed

شاهد ... عملية إنقاذ مذهلة بعد سقوط طفل في بئر بالعراق

17461-اعراض-الاكتئاب-عند-الرجالh

أكثر من الحزن والأرق... علامات تكشف اكتئاب الرجل

4790

أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الشين

أخبار متعلقة
غغغغغ

نصائح مهمة لوقاية الأطفال من الادمان الإلكتروني

tbl_articles_article_23234_25761a696ab-add5-4f6b-b64c-c989426f56e4

الحروف المتباعدة.. حيلة جديدة لمساعدة الأطفال المصابين بعُسر القراءة

mc027

كيفية التعامل مع ثرثرة طفلك