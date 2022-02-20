طرق لمواجهة الاكتئاب

الوكيل الإخباري - الاكتئاب يختلف عن الحزن أو الخذلان أو الأزمات العاطفية، فالاكتئاب يحول بينك وبين القدرة على ممارسة حياتك الطبيعية وأداء المهام المطلوبة منكِ كأم وزوجة وربة أسرة.





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الاكتئاب الحاد أو الذي يصاحبه أفكار انتحارية، يتوجب زيارة الطبيب النفسي على الفور، أما الاكتئاب الخفيف أو المتوسط، أو الذي لا يصاحبه أفكار انتحارية، فيمكن التعامل معه ومواجهته عبر الطرق التالية.



1- اطلبي مساعدة شخص محل ثقة

تشعرين بعدم الثقة بنفسك وتشككين في قدراتك.. تشعرين بأنكِ لستِ كافية، أو أنكِ شخص سيئ.. تشعرين بالذنب أو العار باستمرار دون سبب محدد.. لديكِ طفولة غير سعيدة تعرضتِ فيها لأزمات مثل انفصال الوالدين أو التعرض لموقف سيئ دون التعافي مما مررتِ به.. ابحثي عن شخص محل ثقة ومحايد، لديه استعداد ليستمع لكِ باهتمام، ويساعدك على تخطي آلامك النفسية، ورؤية حقيقة نفسك.

2- مارسي الامتنان

وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام التي تركز على السلبيات، قد تشعركِ باليأس من الحياة بسبب سيل الأخبار السيئة، أو تشعركِ بأنكِ فاشلة ولم تحققي إنجازات كبيرة في الحياة مثل الآخرين، ما يصيبك بالإحباط ويؤدي بكِ إلى الاكتئاب.

أولاً خذي إجازة من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.. ثانياً ركزي على الأخبار الجيدة، والخير. مارسي الامتنان عبر ملاحظة الإيجابيات في يومك ورصدها وكتابتها، ومراجعة قائمة الإيجابيات كل يوم قبل النوم.. شاهدي الأفلام الكوميدية واستمعي للأغاني السعيدة.. سوف تلاحظين تحسناً ملحوظاً في صحتك النفسية.





3- ابحثي عن وجهات نظر أخرى

الاكتئاب يدفعكِ لرؤية الأمور من منظور واحد ضيق، ومن أجل التخلص من هذه الرؤية السلبية غير المحايدة، عليكِ البحث عن وجهات نظر أخرى تستطيع رؤية الأمور بحيادية، ومن ثم قد تقودك وجهات نظر الآخرين نحو استنتاجات صحية ومتوازنة عن الأمور، وقد تكتشفين أن هناك أموراً سلبية قام عقلك بتضخيمها، بينما يسير كل شيء على ما يرام، وهو ما يستطيع الآخرون رؤيته بوضوح.

4- استشيري الطبيب

قد يكون سبب الاكتئاب مشكلة جسدية مثل خلل في الهرمونات، أو خلل في عمل الغدد، أو خلل في كيمياء المخ، وجميعها مشاكل صحية تحتاج إلى استشارة الطبيب من أجل وصف علاج مناسب لحالتك، فلا تترددي في استشارة الطبيب من أجل التخلص من الاكتئاب، ومن ثم تتمكنين من استعادة حياتك الطبيعية