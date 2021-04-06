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الثلاثاء، 06-04-2021 03:31 م

طريقة بسيطة لتبييض الأسنان في المنزل

اسنان


الوكيل الإخباري - يعتقد طبيب الأسنان، أليكسي أنتيبينكو، أن ما يسمى بمعاجين التبييض، التي يتم شراؤها من المتجر، غير قادرة على إعطاء التأثير المطلوب.

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يمكن لمثل هذه المنتجات الحفاظ على حالة الأسنان فقط بعد العناية المهنية بالأسنان.


وقال الطبيب لقناة "زفيزدا": "معاجين التبييض التي تباع في المتاجر ليست مبيضة بأي حال من الأحوال. هذا تسويق. إن أقصى ما يمكنك تحقيقه من خلال الاستخدام المنتظم لمعاجين الأسنان هو الحفاظ على تأثير طويل المدى بعد تنظيف الأسنان المهني. وأوضح أنه عندما ينظف طبيبك أسنانك بالفرشاة، وتريد الحفاظ على سطح أسنانك نظيفًا لوقت أطول، فسوف تستخدم معاجين "التبييض" هذه".


وفقًا له، سيؤدي الاستخدام المتكرر لمعاجين التبييض إلى محو تدريجي لطبقات المينا.


كما تحدث الطبيب عن أحد العلاجات الشعبية. يجب خلط عصير الليمون مع صودا الخبز، بحيث يصبح قوامه معجونًا ويفرك على سطح الأسنان. سيؤدي ذلك إلى إذابة الطبقة العليا من المينا. وفقًا للطبيب، ستشبه الأسنان الثلج اللامع في صباح بارد. ومع ذلك، حذر أنتيبينكو من أن اللعاب سيسعى إلى استعادة طبقة المينا المدمرة، لذلك بمرور الوقت، ستصفر الأسنان مرة أخرى.

 

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