طريقة جديدة يستخدمها اللصوص لسرقة السيارات... تعرف إليها

الوكيل الإخباري - وجد اللصوص حيلة جديدة لسرقة السيارات الحديثة، أو ما فيها من الأشياء الثمينة للسرقة.



وكشف موقع أوتو بلوغ أن الحيلة هي عن طريق المصابيح الأمامية، موضحاً أن السبب الوحيد وراء اختيار اللصوص لنقطة الدخول هذه أنها أسهل طريقة للوصول إلى ما يسمى ناقل CAN ومن ثم تشغيل السيارة.

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وناقل أو شبكة CAN هو الطريقة التي تتواصل بها وحدات التحكم الإلكترونية في أجزاء السيارات الحديثة مع بعضها البعض.



والعديد من ناقلات CAN تكون عادة مخبأة في أعماق السيارة، ولكن نظرا لأن المصابيح الأمامية في السيارات الحديثة ذكية جدا هذه الأيام، فإنها تتطلب وحدات التحكم الإلكترونية الخاصة بها، مما يعني أنها تكون متصلة بناقل CAN الخاص بالسيارة.



وللوصول إلى هذا الناقل، التي يعتبر الجهاز العصبي المركزي للسيارة، يستخدم اللصوص جهازا هو مكبر صوت مزيف.



وعند توصيله بناقل CAN، يصبح الجهاز المزيف وكأنه مفتاح السيارة، إذ تتم برمجة زر "تشغيل" بسيط على الجهاز لتوجيه وحدة التحكم الإلكترونية في الباب لفتح الأبواب، تماما كما لو كان لديك المفتاح الفعلي للسيارة في يدك.



وأكد تقرير أوتو بلوغ إن هذه الثغرة الأمنية لا تقتصر على طراز معين من السيارات.

لبنان 24