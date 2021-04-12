طريقة خاصة لإعداد وجبات طعام رواد الفضاء

الوكيل الإخباري - من أجل السماح لرواد الفضاء بالبقاء في الفضاء عدة أيام أو أسابيع في المرة الواحدة، كان على العلماء أن يخترعون طرقا خاصة لطعام البعثات الفضائية من حيث تعبئته وحفظه وحتى طريقة أكله.

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تضم قائمة الطعام الموجودة في محطة الفضاء الدولية أكثر من 100 عنصر، ويقوم أعضاء الطاقم بملء استبيان بالكمبيوتر للإبلاغ عن الأطعمة التي يتناولونها قبل وقت من السفر للفضاء الخارجي، ويقدم الخبراء النصائح إليهم إذا كانوا بحاجة إلى تحسين نظامهم الغذائي.



هناك أيضا أطباق شعبية، على سبيل المثال، فإن رواد الفضاء اليابانيين يحبون السوشي والمعكرونة وكرات الأرز، كما تشمل قائمتهم العديد من الصلصات، ولأول رائد فضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، هزاع المنصوري، الذي وصل إلى محطة الفضاء الدولية في أواخر سبتمبر/أيلول 2019، تم تحضير أطباق حلال معلبة له.



في العهد السوفيتي، تم حساب النظام الغذائي لرائد الفضاء عند 2800 سعرة حرارية في اليوم. كان من المفترض أن تستهلك نحو 100 غرام من البروتين و 118 غراما من الدهون و 308 غراما من الكربوهيدرات. اليوم يحق للمتخصصين الروس على متن محطة الفضاء الدولية الحصول على أربع وجبات يوميا بناء على استهلاك 3200 سعرة حرارية.



المصنع الرسمي الوحيد للأغذية لرواد الفضاء في روسيا هو مصنع بيريوليفسكي، الذي تأسس في الأربعينيات لتزويد الجنود إبان الحرب العالمية بمنتجات اللحوم، ليبدأ المصنع بعدها في إنتاج وجبات الطعام لرواد الفضاء.



يجب أن يكون طعام رواد الفضاء طبيعيا وصحيا وآمنا، لا توجد إضافات كيميائية فيه. وتخضع جميع المنتجات المرسلة للعديد من الاختبارات.



بالنظر لعدم وجود ثلاجات في الفضاء، لذلك يجب تخزين الطعام وإعداده بشكل صحيح لتجنب التلف، خاصة في المهام الطويلة.



يشار إلى أن رواد الفضاء يتدربون على مهام في ظل انعدام الجاذبية، إذ يخوضون مجموعة من البرامج التدريبية التي تساعدهم على أن يتعايشوا مع الظروف المعيشية داخل المركبات الفضائية، كما يتدربوا أيضا على الطرق والتدابير اللازمة لحفظ الأمن والسلامة أثناء الرحلة الفضائية.

سبوتنيك عربي