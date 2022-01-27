طريقة سريعة للتخلص من تراكم الثلوج على الستلايت

الوكيل الإخباري - تسأل العديد من الأشخاص الذين يُعانون خلال المُنخفضات القُطبية والعواصف الثلجية الكبيرة، عن كيفية ازالة الثلوج التي تتسبب بانقطاع لاقط الستلايت بسبب التراكم الكثيف عليه، وبهذا يُوقف لقط أي إشارة فضائية.

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ومن المعروف أن تلك فُرصة لـ جلوس أفراد العائلة مع بعضهم البعض في المنزل ومُشاهدة البرامج التلفزيونية، وتراكم الثلوج يجعلهم مشغولين في التخلص منه لمُحاولة لقط أي إشارة.



ومن الممكن التخلص من المشكلة عن طريق دهن صحن الستلايت بالكامل بالزيت قبل بدء تساقط الثلوج والذي سيعمل على منع تراكمه ومُساعدته على الإنزلاق سريعاً.



وفي حال تساقط الثلوج بشكلٍ مفاجىء وتراكمها على صحن الستلايت، يُمكنك رش الماء الساخن لإذابة الثلج تُم دهن الصحن كاملاً بالزيت لمنع تراكمه من جديد.